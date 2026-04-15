Анкета: 79% од Германците се незадоволни од работата на Владата

Новото истражување објавено денес покажа дека 79% од Германците се незадоволни од работата на Владата, која ја сочинува Христијанско-демократската унија (ЦДУ), нејзината баварска сестринска партија, Христијанско-социјалната унија (ЦСУ) и централно-левичарската Социјалдемократска партија (СПД), јавува Анадолу.

Според податоците на YouGov, оваа бројка изнесувала 55% во првата анкета на јавното мислење спроведена во јуни 2025 година.

Промената во расположението е особено артикулирана кај гласачите на партијата Христијанско-демократската унија на канцеларот Фридрих Мерц: додека 48% од нив сè уште биле задоволни од Владата во март, таа бројка паднала на само 34% во април.

Во меѓувреме, крајно десничарската партија Алтернатива за Германија (АфД) во моментов е најсилна политичка сила во Германија. Во најновата анкета се наведува дека партијата има поддршка од 27% - пораст од еден процентен поен во однос на претходниот месец.

Спротивно на тоа, коалициските партии претрпеа значителни загуби бидејќи ЦДУ/ЦСУ падна за три процентни поени, на 23% - најниска бројка забележана во анкетата на YouGov од декември 2021 година.

Социјалдемократската партија (СПД) има поддршка од 13%, што е пад од еден процентен поен. Опозициските Зелени и Левицата добија по еден процентен поен и имаат поддршка од 14%, односно 10%.