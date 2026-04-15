- Хегсет присуствуваше на состаноците само повремено во текот на изминатата година, што ги одразува променливите приоритети на администрацијата на Трамп и нејзиниот став дека Европа треба да преземе поголема одговорност...

Американскиот секретар за одбрана нема да присуствува на состанокот на сојузниците на Украина - Хегсет присуствуваше на состаноците само повремено во текот на изминатата година, што ги одразува променливите приоритети на администрацијата на Трамп и нејзиниот став дека Европа треба да преземе поголема одговорност...

Американскиот министер за одбрана Пит Хегсет не се очекува да присуствува на состанокот на Контактната група за одбрана на Украина, на која учествуваат околу 51 земја, објавија локалните медиуми, пренесува Анадолу.

Неговото отсуство би ги направило Соединетите Американски Држави една од ретките земји што нема да испратат висок претставник од одбраната на состанокот на сојузниците на Украина.

Елбриџ Колби, највисок претставник за политики на Пентагон, ќе учествува наместо Хегсет на онлајн сесијата, како што направи на претходниот состанок во февруари, соопштија двајца американски претставници што зборуваа под услов анонимност поради чувствителноста на темата, објави „Политико“.

Хегсет присуствуваше на состаноците само повремено во текот на изминатата година, што ги одразува променливите приоритети на администрацијата на Трамп и нејзиниот став дека Европа треба да преземе поголема одговорност за снабдување на Киев со оружје.

Се очекува повеќе од 50 министри за одбрана од земјите што ја поддржуваат Украина да се вклучат во онлајн состанокот денес.

Германскиот министер за одбрана Борис Писториус и британскиот министер за одбрана Џон Хили ќе претседаваат со сесијата откако ја презедоа одговорноста за координирање на Контактната група кога администрацијата на Трамп се повлече од лидерската улога набрзо по преземањето на функцијата.

Врховниот воен командант на НАТО, американскиот генерал Алексус Гринкевич, нема да присуствува на состанокот. На состанокот ќе учествуваат неговиот заменик, главниот маршал за воздухопловство на британската армија, сер Џони Стрингер, заедно со германскиот генерал-мајор Улф Хојслер, заменик-командант на мисијата на НАТО за безбедносна помош и обука за Украина.