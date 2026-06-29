- „Неприфатливо е погрешното толкување на историските факти за настаните од 1915 година и сложените историски процеси да се претвораат во предмет на политички одлуки што се далеку од правни и научни основи“

Азербејџан го повика Израел да ја преиспита одлуката за признавање на настаните од 1915 година како „геноцид“ - „Неприфатливо е погрешното толкување на историските факти за настаните од 1915 година и сложените историски процеси да се претвораат во предмет на политички одлуки што се далеку од правни и научни основи“

Азербејџан денес ја критикуваше одлуката на израелската Влада за признавање на таканаречениот „ерменски геноцид“, повикувајќи го Израел да го преиспита тој чекор, јавува Анадолу.

Министерството за надворешни работи соопшти дека сериозно се загрижени поради одлуката со која погрешно се толкуваат историските факти за настаните од 1915 година.

„Неприфатливо е погрешното толкување на историските факти за настаните од 1915 година и сложените историски процеси да се претвораат во предмет на политички одлуки што се далеку од правни и научни основи“, се наведува во соопштението.

Министерството нагласи дека ваквите одлуки не придонесуваат за помирување или меѓусебно разбирање, туку напротив, ги заоструваат постојните поделби и ги попречуваат напорите за постигнување траен мир во регионот.

Азербејџан ја повика израелската Влада да ја преиспита својата одлука и порача дека Баку ќе продолжи да ја брани историската вистина, почитувањето на меѓународното право и напорите за промовирање одржлив мир на Јужен Кавказ.

„Азербејџан ќе остане доследен на својот став во одбрана на историската вистина, почитувањето на принципите на меѓународното право и промовирањето на одржливиот мир во регионот“, се наведува во соопштението.