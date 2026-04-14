- „Меѓународното право денес суштински се прекршува од една земја, а тоа е Владата на Израел“

Шпанскиот премиер со критики до Израел за прекршување на меѓународното право - „Меѓународното право денес суштински се прекршува од една земја, а тоа е Владата на Израел“

Шпанскиот премиер Педро Санчез денес упати остри критики до израелската Влада за прекршување на меѓународното право во услови на тековните тензии со Иран, јавува Анадолу.

„Меѓународното право денес суштински се прекршува од една земја, а тоа е Владата на Израел“, изјави Санчез за време на прес-конференцијата по средбата со кинескиот претседател Си Ѓинпинг во Пекинг.

Тој потсети дека Шпанија од самиот почеток војната, „иницирана еднострано“ од САД и Израел, ја смета како „грешка“ и „незаконитост“.

Санчез истакна дека во моменти кога меѓународниот поредок „отворено се доведува во прашање“, светот треба да им се врати на принципите и основите.

„Затоа што токму оттаму се градат оваа иднина и просперитет. И затоа Шпанија е толку одлучна и гласна во одбраната на меѓународното право“, додаде тој.