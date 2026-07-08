Одговарајќи на прашањата за обновените закани од американскиот претседател Доналд Трамп за време на прес-конференцијата на последниот ден од самитот во Анкара, Санчез ги отфрли најавите за тензии.

Шпанскиот премиер Санчез: Шпанија се залага за „најдобри можни односи“ со сојузниците Одговарајќи на прашањата за обновените закани од американскиот претседател Доналд Трамп за време на прес-конференцијата на последниот ден од самитот во Анкара, Санчез ги отфрли најавите за тензии.

Шпанскиот премиер Педро Санчез денес изјави дека Мадрид се стреми да одржува „најдобри можни односи“ со сите земји, особено со сојузниците како што се САД, нагласувајќи дека врските меѓу двете земји опстојувале без оглед на политичкото раководство, јавува Анадолу.

Одговарајќи на прашањата за обновените закани од американскиот претседател Доналд Трамп за време на прес-конференцијата на последниот ден од самитот во Анкара, Санчез ги отфрли најавите за тензии.

Тој рече дека Шпанија ќе одговори „со смиреност и трпение“ на последните коментари, тврдејќи дека односите меѓу двата сојузника остануваат силни и покрај повремените несогласувања.

„Кога ќе се повлечете малку од ваквите постапки, она што го гледате е дека односите меѓу САД и Шпанија се многу, многу позитивни, општествено, културно, економски и политички“, рече тој.

Премиерот истакна: „Шпанија е земја која се стреми да одржува најдобри можни односи со сите земји, особено со сојузничките земји, со кои имаме зајакнати врски кои ја надминаа идеолошката ориентација на администрациите што со децении управуваа со Шпанија или со САД.“

Санчез рече дека имал неформален разговор со Трамп по прес-конференцијата на американскиот претседател и дека тој се одвивал во срдечна атмосфера.

Во врска со известувањата дека Вашингтон би можел да го преиспита своето воено присуство во Европа, Санчез рече дека секоја одлука во врска со распоредувањето на американските трупи зависи исклучиво од американската Влада, бидејќи тоа е нивна „суверена одлука“.

Тој рече дека воената соработка меѓу двете земји останува „одлична“, додавајќи: „Апсолутно нема тешкотии; напротив, постои многу позитивна оцена и соработка меѓу Вооружените сили на САД и Шпанија“.

Санчез најави и дека Шпанија ќе се приклучи на мисијата на НАТО на напредните копнени сили во Финска за да помогне во заштитата на Арктичкиот Регион, велејќи дека потегот ја одразува посветеноста на „медитеранската земја во јужна Европа“ кон пристапот на Алијансата за безбедност од 360 степени.

„Овој зајакнат безбедносен напор беше возможен, како што знаете, делумно затоа што ја зголемивме инвестицијата од 2 % од нашиот бруто-домашен производ на која се обврзавме минатата година“, истакна тој.

- Шпанија соопшти дека ги исполнила целите на НАТО за капацитети

Санчез рече дека Комитетот за одбранбена политика и планирање на НАТО минатиот месец заклучил дека Шпанија ги исполнила своите цели за капацитети за 2026 година со ниво на усогласеност над европскиот просек, што ја прави седмиот сојузник со највисоки перформанси меѓу 32-те членки на НАТО.

Тој рече дека Шпанија ги зголемила трошоците за одбрана на 2 % од бруто-домашниот производ, опишувајќи ја земјата како „сигурен сојузник“ кој ги почитува своите меѓународни обврски.

Запрашан за целта на НАТО од 5 % за трошоци за одбрана, Санчез рече дека декларацијата од самитот се фокусира на капацитетите, а не само на трошоците, тврдејќи дека Шпанија веќе се согласила со Алијансата за капацитетите што треба да ги обезбеди и дека тие обврски бараат трошоци за одбрана еднакви на 2 % од БДП.

Тој рече дека Шпанија е третата земја на НАТО која најмногу ги зголемила своите инвестиции во одбраната во 2024 и 2025 година, и дека од 2018 година нејзините трошоци за одбрана растеле пет пати побрзо од БДП.

Тој додаде дека зголемувањето на буџетот за одбрана на Шпанија вклучува повеќе од 10,4 милијарди евра, при што осум од секои 10 евра одат кај шпанските компании, а девет од секои 10 евра одат за Европската Унија во целина.

Во однос на Иран, премиерот рече дека Шпанија ги слушнала изјавите на Трамп и сака да избегне враќање на војната.

„Она што го сакаме е да избегнеме војна. Војните секогаш се лоша вест, особено за цивилите, особено за децата и жените“, рече тој, додавајќи дека Мадрид се надева оти разговорите ќе продолжат и мировниот договор ќе се зацврсти, и дека Шпанија е подготвена да придонесе во рамките на своите можности.“

Санчез ја истакна и поддршката на Шпанија за Украина, велејќи дека Мадрид го зазема осмото место меѓу 32-та сојузника во НАТО и петтото место меѓу 27-те земји членки на Европската Унија во помошта за Киев во 2025 година.

Тој рече дека Шпанија обезбедила повеќе од 1 милијарда евра воена помош и опрема за Украина во 2025 година, обучила повеќе од 9.000 украински војници од 2022 година и придонела со речиси 3,8 милијарди евра билатерална поддршка од почетокот на целосната руска инвазија.