Шпанскиот премиер Санчез: Заедничките ставови на Шпанија и Ватикан одразуваат агенда на чист здрав разум

Шпанскиот премиер Педро Санчез го пофали големото „усогласување“ со папата Лав XIV по состанокот во Ватикан пред планираната посета на папата на Шпанија, јавува Анадолу.

Санчез, кој јавно се има изјаснето како атеист, рече дека споделените ставови меѓу Шпанија и Ватикан одразуваат „агенда на чист здрав разум“, вклучувајќи поддршка за дипломатијата во врска со војната и „хуманистички“ пристап кон миграцијата и вештачката интелигенција.

„Мирот не се гради со ракети. Тој се гради со дијалог и почит“, рече Санчез, пофалувајќи ја посветеноста на папата на дипломатијата „во овие тешки времиња“.

Шпанскиот лидер на социјалистите го критикуваше зголемувањето на глобалните воени издвојувања и намалувањето на издвојувањата за хуманитарната помош, велејќи дека Шпанија ја зголемила меѓународната помош за 13 % и покрај опсежните меѓународни намалувања.

„Шпанија не може да ја пополни празнината што ја оставиле другите“, рече тој, опишувајќи го зголемувањето како „апсолутно недоволно“, но како „вистинска насока“.

Санчез, исто така, го пофали фокусот на папата на вештачката интелигенција и ја поздрави неговата прва енциклика за ова прашање.

„Ниту една технологија не е неутрална“, рече Санчез. „Се согласуваме дека ни е потребна вештачка интелигенција со хуманистички поглед.“

Во врска со миграцијата, Санчез рече дека Шпанија и Католичката црква делат став дека „достоинството на човечкото битие е над сè“.

Папата треба да престојува во Шпанија од 6 до 12 јуни, со посети на Мадрид, Барселона, Канарските Острови и Каталонија.

Според Санчез, папата во рамките на посетата ќе се обрати пред Парламентот во Мадрид, а фокус ќе се стави на миграцијата на Канарските Острови, посета на затвор во Каталонија и церемонија во Базиликата „Саграда Фамилја“ во Барселона.

Шпанскиот премиер пристигна доцна на прес-конференцијата откако доби новости за проширена истрага за корупција во која се вклучени личности поврзани со неговата Социјалистичка партија.

Тој ги отфрли повиците за предвремени избори и рече дека Владата ќе соработува со тековната истрага.