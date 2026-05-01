- „Не прифаќаме лекции и сме апсолутно мирни затоа што сме една од земјите што најмногу придонесуваат“ за НАТО

Шпанската министерка за одбрана ја одби заканата на САД за повлекување на трупите - „Не прифаќаме лекции и сме апсолутно мирни затоа што сме една од земјите што најмногу придонесуваат“ за НАТО

Шпанската министерка за одбрана Маргарита Роблес денес ги отфрли заканите на американскиот претседател Доналд Трамп за повлекување на американските трупи од Шпанија, јавува Анадолу.

„Не прифаќаме лекции и сме апсолутно мирни затоа што сме една од земјите што најмногу придонесуваат“ за НАТО, изјави таа пред новинарите пред медиумски настан.

Трамп вчера изјави дека „најверојатно“ ќе размисли за повлекување на американските трупи од Шпанија и Италија, критикувајќи ги двете земји за спротивставување на американските напади врз Иран.

„Зошто да не? ... Шпанија беше ужасна, апсолутно ужасна“, рече тој.

Шпанија отворено ја критикуваше војната против Иран уште од нејзиниот почеток, тврдејќи дека нема меѓународна правна поддршка и одби да дозволи нејзините бази или воздушен простор да се користат за офанзивни операции.

Шпанија е домаќин на клучни американски воени инсталации, меѓу кои и Поморската база „Рота“ и Воздухопловната база „Морон“, кои се стратегиски важни за операциите на НАТО во Средоземното Море и Африка.

„Со почит, но ... овие пораки отидоа предалеку“, рече Роблес, нагласувајќи дека Шпанија останува посветена и на своите обврски кон НАТО и на светскиот мир.

Коментарите на Трамп предизвикаа реакција и од страна на Италија, каде што министерот за одбрана Гвидо Кросето рече дека не ја разбира логиката зад какво било потенцијално повлекување на американските трупи од Италија.

Претходно оваа недела, Трамп исто така рече дека Пентагон разгледува намалување на американските војници во Германија.

На почетокот на март, САД, исто така, се заканија дека ќе ја прекинат целата трговија со Шпанија поради нејзиниот став кон Иран. Билатералната трговија, сепак, останува на вообичаено ниво.