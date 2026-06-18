- „Ги интензивираме нашите напори за да го трансформираме НАТО во она што отсекогаш требаше да биде – балансиран сојуз во кој Европа го има водството во сопствената одбрана“

Шефот на Пентагон: САД ќе го ревидираат присуството на своите воени сили во Европа во рамките на „НАТО 3.0“ - „Ги интензивираме нашите напори за да го трансформираме НАТО во она што отсекогаш требаше да биде – балансиран сојуз во кој Европа го има водството во сопствената одбрана“

Соединетите Американски Држави денес започнаа сеопфатна ревизија на своето воено присуство во Европа за да овозможат транзиција во која европските земји ќе ја преземат примарната одговорност за безбедноста на континентот, јавува Анадолу.

„Ги интензивираме нашите напори за да го трансформираме НАТО во она што отсекогаш требаше да биде – балансиран сојуз во кој Европа го има водството во сопствената одбрана“, изјави американскиот секретар за одбрана Пит Хегсет пред собирот на министрите за одбрана на НАТО во Брисел. Тој појасни дека ревизијата под називот „НАТО 3.0“ ќе трае до шест месеци, во кои детално ќе се анализираат позиционираноста на американските сили и воените бази низ целиот регион.

Хегсет истакна дека ревизијата ќе ги опфати и повратните информации од Европската команда на САД, американскиот Конгрес и меѓународните сојузници. Тој нагласи дека иницијативата има за цел да обезбеди Алијансата да се движи „брзо и неповратно“ кон модел во кој европските нации ќе ги засилат напорите за својата конвенционална одбрана.

Шефот на одбраната рече дека ревизијата ќе помогне да се осигури дека американските сили се позиционирани за глобалните потреби на Вашингтон.

„Да нема сомнеж во тоа, ова ќе биде вистинска ревизија“, изјави Хегсет.