Шефот на Пентагон: САД ќе го ревидираат присуството на своите воени сили во Европа во рамките на „НАТО 3.0“

Muhammed Yasin Güngör
18 Јуни 2026•Ажурирано: 18 Јуни 2026
Соединетите Американски Држави денес започнаа сеопфатна ревизија на своето воено присуство во Европа за да овозможат транзиција во која европските земји ќе ја преземат примарната одговорност за безбедноста на континентот, јавува Анадолу.
„Ги интензивираме нашите напори за да го трансформираме НАТО во она што отсекогаш требаше да биде – балансиран сојуз во кој Европа го има водството во сопствената одбрана“, изјави американскиот секретар за одбрана Пит Хегсет пред собирот на министрите за одбрана на НАТО во Брисел. Тој појасни дека ревизијата под називот „НАТО 3.0“ ќе трае до шест месеци, во кои детално ќе се анализираат позиционираноста на американските сили и воените бази низ целиот регион.
Хегсет истакна дека ревизијата ќе ги опфати и повратните информации од Европската команда на САД, американскиот Конгрес и меѓународните сојузници. Тој нагласи дека иницијативата има за цел да обезбеди Алијансата да се движи „брзо и неповратно“ кон модел во кој европските нации ќе ги засилат напорите за својата конвенционална одбрана.
Шефот на одбраната рече дека ревизијата ќе помогне да се осигури дека американските сили се позиционирани за глобалните потреби на Вашингтон.
„Да нема сомнеж во тоа, ова ќе биде вистинска ревизија“, изјави Хегсет.