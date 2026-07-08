- „Мислам дека она што го направивте синоќа беше апсолутно неопходно“, рече Руте, додавајќи дека нападите биле клучни за „Израел, регионот, Европа“ и поширокиот свет

Шефот на НАТО рече дека нападите на Трамп врз Иран во текот на ноќта биле „апсолутно неопходни“ - „Мислам дека она што го направивте синоќа беше апсолутно неопходно“, рече Руте, додавајќи дека нападите биле клучни за „Израел, регионот, Европа“ и поширокиот свет

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, денес застана во одбрана на нападите на американскиот претседател Доналд Трамп врз Иран во текот на ноќта, нарекувајќи ги „апсолутно неопходни“ за време на заедничкото појавување на самитот на НАТО во Анкара, јавува Анадолу.

Во обраќањето заедно со Трамп, Руте рече дека американската операција ги деградирала нуклеарните и балистичките ракетни капацитети на Иран и ја опиша како „многу силен одговор“.

„Мислам дека она што го направивте синоќа беше апсолутно неопходно“, рече Руте, додавајќи дека нападите биле клучни за „Израел, регионот, Европа“ и поширокиот свет.

За време на говорот, Трамп им рече на новинарите дека верува дека прекинот на огнот во Иран е „завршен“ по нападите во текот на ноќта.

„Ги погодивме многу силно синоќа“, рече Трамп. „Им кажав дека секој пат кога ќе гаѓате, ние напаѓаме“. Тој додаде дека нападите се „денуклеаризација на Иран“ и дека САД „ќе го денуклеаризираат“.

Изјавите дојдоа по нападите на САД во текот на ноќта врз јужен Иран, по што следуваа ирански одмазднички напади за кои Техеран рече дека биле насочени кон американските воени објекти во Персискиот Залив.

Руте, исто така, го пофали Трамп за притисокот врз сојузниците од НАТО да ги зголемат издвојувањата за одбрана, велејќи дека американскиот претседател обезбедил „огромна победа“ за Алијансата со охрабрување на европските членки и Канада да инвестираат стотици милијарди долари повеќе во одбраната.

„Кога станува збор за НАТО, она што го постигнавте... е огромна победа“, рече тој.

Руте призна дека сè уште има разлики меѓу сојузниците во врска со издвојувањата за одбрана, но рече дека земјите постигнале значителен напредок, наведувајќи го зголемувањето на воените издвојувања на Шпанија до сегашниот стандард на НАТО од 2 %.

Трамп, пак, критикуваше некои сојузници дека не направиле доволно за да ги поддржат САД во нивната војна против Иран и соопшти дека му наложил на американскиот секретар за финансии Скот Бесент да ја прекине трговијата со Шпанија, нарекувајќи ја „ужасен партнер“ во одбранбената алијанса од 32 земји членки.

Лидерите на НАТО се на вториот ден од самитот во Анкара, а издвојувањата за одбрана, зајакнувањето на одвраќањето и одбранбената позиција на Алијансата и континуираната поддршка за Украина се на врвот на агендата.