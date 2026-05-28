Шефицата за надворешна политика на ЕУ: Ормускиот Теснец е во чудна состојба меѓу војна и мир - „Навистина е во интерес на сите да се почитува непреченото пловење во Ормускиот Теснец, бидејќи сите плаќаат многу висока цена за ова“

Шефицата за надворешна политика на Европската Унија (ЕУ) денес изјави дека Ормускиот Теснец останува во „чудна состојба“ меѓу војна и мир, бидејќи сè уште не е постигнат официјален договор меѓу страните, нагласувајќи дека непреченото пловење е во интерес на сите, јавува Анадолу.

Говорејќи пред почетокот на неформалниот состанок на министрите за надворешни работи на ЕУ во Лимасол, Кипар, Каја Калас истакна дека ситуацијата на Блискиот Исток и тековната војна меѓу Русија и Украина се главните теми на агендата на разговорите.

Калас ги спомена очекувањата дека страните би можеле да постигнат договор за Теснецот, додавајќи дека тоа досега не се случило.

„Сакам да кажам, Ормускиот Теснец е во чудна состојба меѓу војна и мир“, истакна шефицата за надворешна политика на блокот.

„Навистина е во интерес на сите да се почитува непреченото пловење во Ормускиот Теснец, бидејќи сите плаќаат многу висока цена за ова“, нагласи таа.

Калас рече дека министрите ќе разговараат и за други аспекти на ситуацијата на Блискиот Исток, како таа влијае врз нив и како можат да соработуваат за овие прашања.

Таа додаде дека ќе се разговара и за тековната војна меѓу Русија и Украина, како и за можните преговори.

Сепак, Калас изјави дека верува оти тоа е „замка“ поставена од Русија за да ги натера да разговараат за тоа кој треба да стапи во контакт со Москва, додавајќи дека Русија веќе одлучува „кој е соодветен“ за такви разговори.