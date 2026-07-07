- Шест сојузници на НАТО, исто така, се вклучија во иницијативата за голем развој и набавка на нискобуџетни копнено лансирани крстосувачки ракети

Шекеринска: Турција се обврза да набави далекуметни крстосувачки ракети „Атмаџа“ - Шест сојузници на НАТО, исто така, се вклучија во иницијативата за голем развој и набавка на нискобуџетни копнено лансирани крстосувачки ракети

Туркије се обврза да набави значителен број копнено лансирани крстосувачки ракети со долг дострел „Атмаџа“, изјави заменичката на генералниот секретар на НАТО, Радмила Шекеринска, додека сојузниците настојуваат да го прошират производството на одбранбена опрема и да ги зајакнат ударните способности со долг дострел, јавува Анадолу.

Говорејќи на Форумот за одбранбена индустрија на Самитот на НАТО, кој се одржува во рамките на 36. Самит на лидерите на НАТО во Анкара, Шекеринска рече дека шест сојузници, исто така, се вклучиле во иницијативата за голем развој и набавка на нискобуџетни крстосувачки ракети за лансирање од копно.

Шекеринска додаде дека, заедно со проектите за муниција од 155 милиметри, вкупната вредност на иницијативите достигнала приближно 1,6 милијарди долари.

Соопштението беше објавено додека сојузниците на НАТО се собираа во турскиот главен град за Самитот на 7 и 8 јули, каде што капацитетите на одбранбената индустрија, производството на муниција, одвраќањето и поддршката за Украина се меѓу главните точки на дневниот ред.

Форумот за одбранбена индустрија на Самитот на НАТО ги обединува високите претставници на Алијансата, претставниците на сојузниците и партнерите, како и лидерите на индустријата, за да разговараат за производството на одбранбена опрема, инвестициите и иновациите во време кога Алијансата ги повикува членките да ги обноват резервите и да го зголемат производството.

Семејството ракети „Атмаџа“, развиено од турската одбранбена компанија Рокетсан, е меѓу клучните домашно произведени ракетни програми на Турција. Системот „Атмаџа“ за лансирање од копно е дизајниран како крстосувачка ракета со долг дострел што се лансира од тактички возила на тркала против стратегиски копнени цели.

Според Рокетсан, ракетата располага со способност за високопрецизни удари, отпорност на противмерки, способност за дејствување во сите временски услови, планирање на мисијата, ажурирање на целта, пренасочување кон нова цел и прекинување на мисијата преку податочна врска.

Во последниве години Турција го прошири производството на својата одбранбена индустрија во областа на ракетите, беспилотните летала, системите за противвоздушна одбрана, оклопните возила и муницијата, позиционирајќи го својот домашен одбранбен сектор како придонесувач во колективното одвраќање и индустриската отпорност на НАТО.