Француските обвинители отворија истрага за можно странско мешање против пропалестински политичари

Француското обвинителство подигна истрага за евентуална надворешна интервенција насочена против кандидатите од левичарската партија „Непокорена Франција“. Според денешните медиумски наводи, се претпоставува дека оваа координирана операција е фокусирана на политичари кои гласно и отворено ги застапуваат позициите за Газа и палестинското прашање, јавува Анадолу.

Париското јавно обвинителство соопшти дека истрагата е подигната „по сопствена иницијатива“, со цел да се утврди дали изборните кампањи на одредени кандидати од левицата биле под влијание на операција спроведена „во интерес на трета држава“.

Властите соопштија дека истрагата е подигната без претходно поднесена пријава или официјално барање од други институции.

Лидерот на партијата, Жан-Лик Меланшон, преку платформите за социјалните медиуми соопшти дека биле засегнати три истакнати партиски фигури: Себастијан Делогу, Франсоа Пикемал и Давид Жиро.

Според медиумите, истрагата делумно се темели на податоци од „Виџинум“, француската служба за детекција и заштита од странско дигитално влијание. Ова тело наводно идентификувало „вештачки или автоматизиран систем за ширење содржини“, кој се користел за ширење лажни вести и дезинформации на интернет.

Според повеќе медиуми, меѓу кои и „Медијапарт“, се претпоставува дека оваа операција вклучувала координирани кампањи во кои користела измислени содржини и лажни профили (ботови) на социјалните мрежи, насочени директно кон кандидатите на левицата кои јавно ги застапуваа ставовите за Газа и Палестина.

Минатата недела, францускиот министер за внатрешни работи, Лоран Нуњез, изјави дека веќе е започната судска постапка поради сомнежи за странско дигитално влијание насочено против кандидатите на левицата.