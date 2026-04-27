Француска пратеничка повика на санкции кон Нетанјаху: Апсурдно е Путин да се соочува со казни, а Израел не

Матилд Пано, пратеничка од партијата Непокорена Франција во француското Национално собрание, повика на санкции кон израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, тврдејќи дека меѓународната заедница не успеала доследно да одговори на војната на Блискиот Исток, јавува Анадолу.

„Санкции кон Нетанјаху, бидејќи е апсурдно да се види дека имало 19 рунди санкции кон Путин“, изјави Пано, мислејќи на мерките воведени поради војната во Украина.

„Имате свет и меѓународна заедница кои им дозволуваат на Трамп и Нетанјаху да го вовлечат целиот свет во војна која, потсетувам, е нелегална војна“, рече таа во интервју за „Франсинфо“.

„Затоа, прашањето што мора да се постави е што прави светот, а особено Франција.“

Пано ја повика Франција да преземе посилна дипломатска улога преку меѓународните институции.

„Франција, на пример, треба да предложи овие преговори да се одвиваат во рамките на Обединетите нации, а не надвор од меѓународното право под власта на посилниот“, рече таа.

Таа исто така повика на координирана акција меѓу земјите кои се противат на конфликтот.

„Франција треба да изгради фронт на отпор со други земји, како што е Шпанија, која вели 'не' на оваа илегална војна“, додаде таа.

„Накратко, Франција треба да дејствува за мир и, конкретно, да одлучи за санкции против Нетанјаху, бидејќи е апсурдно да се видат 19 рунди санкции кон Путин за прекршување на меѓународното право во Украина, а сè уште ниту една кон Нетанјаху, дури и додека тој го анектира јужен Либан, го продолжува геноцидот во Газа и продолжува со проширување на населбите.“

Пано ги критикуваше и рамките во кои се претставуваат израелските воени операции.

„Тоа не е војна против Хамас, тоа е геноцид врз палестинскиот народ“, рече таа.

„Не можам да поднесам да слушам дека тоа е војна против Хезболах, не, тоа е војна против либанскиот народ“, додаде таа, велејќи дека „војната против Хезболах е изговор“.

Осврнувајќи се на ситуацијата во Либан, таа рече: „Апсолутно е неподносливо да се види дека Либан е оставен без никаква помош“.

„Ние би ѝ помогнале на редовната либанска војска бидејќи денес таа ги нема средствата да го осигури суверенитетот на Либан“, додаде таа.

Пано упати критики и кон поширокиот пристап на француската надворешна политика.

„Мислам дека долго време имаме проблем на вазалство со Соединетите Американски Држави“, рече таа.

„Затоа ние (Непокорена Франција) бараме напуштање на интегрираната команда на НАТО за Франција да има неврзан глас во служба на мирот.“