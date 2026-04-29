Француската министерка за одбрана: „Израел мора да се повлече од Либан“ - „Сите страни мора да го почитуваат прекинот на огнот и да ги зачуваат суверенитетот и територијалниот интегритет на Либан“

Франција денес соопшти дека Израел мора да се повлече од либанска територија и ги повика сите страни да го почитуваат прекинот на огнот постигнат претходно овој месец, пренесува Анадолу.

„Израел мора да се повлече од либанската територија“, објави министерката за одбрана Катрин Вотрен на американската платформа за социјални медиуми Х.

Таа истакна дека цел на Франција е да им даде поддршка на либанската држава и на нејзиниот народ во постигнувањето мир и трајна стабилност.

„Сите страни мора да го почитуваат прекинот на огнот и да ги зачуваат суверенитетот и територијалниот интегритет на Либан“, додаде таа.

Вотрен дополни дека разоружувањето на Хезболах треба да го спроведат Либанците со поддршка на меѓународната заедница.

„Франција силно ги осудува сите напади врз УНИФИЛ, кои се неоправдани“, рече таа.

Израел одржува таканаречена „тампон-зона“ во Јужен Либан, каде што ги започна операциите на почетокот на март, како одговор на одмаздата на Хезболах поради војната со Иран.

Прекинот на огнот со посредство на САД стапи на сила на 17 април и продолжен е до средината на мај.