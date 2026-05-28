Украинскиот претседател Зеленски во работна посета на Шведска

Elena Teslova
28 Мај 2026•Ажурирај: 28 Мај 2026
Украинскиот претседател Владимир Зеленски денес објави дека пристигнал во работна посета на Шведска, пренесува Анадолу.
Во соопштението на Телеграм, Зеленски наведе дека на средбите со шведските официјални претставници планира да се фокусира на зајакнувањето на одбранбената соработка и обезбедувањето дополнителна воена поддршка за Украина.
„Денес, во работната посета на Шведска, подготвуваме голем одбранбен пакет за Украина. Ова е важен чекор напред кон добивањето на борбените авиони ’Грипен‘, кои дефинитивно ќе ја зголемат ефикасноста на нашата борбена авијација“, рече тој.
Украинскиот претседател соопшти дека се закажани средби со шведскиот премиер Улф Кристерсон, како и разговори во кои ќе учествуваат делегации и претставници од шведската одбранбена индустрија.
Посетата доаѓа во време кога Украина ги продолжува напорите за обезбедување дополнителна западна воена помош, вклучително и напредни системи за противвоздушна одбрана и модерни борбени авиони, во услови на тековниот конфликт со Русија.