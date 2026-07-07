„Прашањето за Ф-35 не е ново за нас. Претходно разговаравме за тоа со САД и добивме обврска во врска со петте авиони“, рече тој

Турскиот претседател Ердоган очекува „позитивна одлука“ за борбените авиони Ф-35 од Самитот на НАТО „Прашањето за Ф-35 не е ново за нас. Претходно разговаравме за тоа со САД и добивме обврска во врска со петте авиони“, рече тој

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган изјави дека верува оти Самитот на НАТО што се одржува во главниот град Анкара би можел да донесе „позитивна одлука“ за долгогодишниот обид на Турција да купи борбени авиони Ф-35 од САД, јавува Анадолу.

На состанокот со американскиот претседател Доналд Трамп на маргините на Самитот, Ердоган рече дека прашањето за авионите не е „нова тема“ во билатералните односи и дека за него опширно е дискутирано со Вашингтон.

„Прашањето за Ф-35 не е ново за нас. Претходно разговаравме за тоа со САД и добивме обврска во врска со петте авиони“, рече тој.

„Со божја волја, верувам дека од овој Самит на лидери ќе произлезе позитивна одлука за прашањето за Ф-35“, додаде тој.

Ердоган, исто така, изрази увереност дека претходните обврски преземени од САД ќе бидат почитувани, пофалувајќи го пристапот на Трамп кон ова прашање.

„Знам дека позитивно го тестираме ветувањето што претходно го добивме од нив во врска со Ф-35 за иднината. Претседателот Трамп секогаш стои на својот збор“, нагласи тој.

Во 2019 година, за време на првиот мандат на Трамп, САД ја суспендираа Турција од програмата Ф-35 откако се спротивставија на купувањето на рускиот систем за противракетна одбрана С-400, тврдејќи дека рускиот систем ќе ги загрози борбените авиони.

Турција континуирано повторуваше дека нема конфликт меѓу двата система и предложи ова прашање да го проучи комисија. Анкара, исто така, нагласуваше дека ги исполнила своите обврски за Ф-35 и дека нејзиното суспендирање ги прекршува правилата, тврдејќи дека авионите ќе ја зајакнат не само Турција туку и НАТО.

Осврнувајќи се на можната поддршка на САД за домашната програма за борбени авиони КААН на Турција, вклучително и потенцијалните испораки на мотори, Ердоган рече дека за ова прашање ќе разговара со Трамп за време на Самитот.

„Верувам дека тој ќе ја повтори добрата вест што веќе ни ја сподели“, рече Ердоган.

Администрацијата на Трамп наводно неодамна го информирала Конгресот за својата намера да продолжи со предложената продажба на десетици млазни мотори на Турција во договор вреден повеќе од 700 милиони долари.

Минатата недела, кога беше прашан за предложената продажба на мотори и учеството на Турција во програмата за Ф-35, Трамп рече: „Веројатно ќе направам нешто што ќе ги направи многу среќни.“

Се очекува моторите Ф110, произведени од „Џенерал Електрик“, да го напојуваат турскиот борбен авион КААН, водечка одбранбена програма започната во 2016 година за да се намали зависноста на земјата од странска воена опрема.

Ердоган рече дека средбата со Трамп во Анкара „ни даде сила“, додавајќи: „Особено би сакал да ја нагласам важноста на оваа посета.“

Исто така, Ердоган, рече дека за време на нивната средба ќе разговараат за тековната војна во Украина.

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган изјави дека верува оти Самитот на НАТО што се одржува во главниот град Анкара би можел да донесе „позитивна одлука“ за долгогодишниот обид на Турција да купи борбени авиони Ф-35 од САД, јавува Анадолу.

На состанокот со американскиот претседател Доналд Трамп на маргините на Самитот, Ердоган рече дека прашањето за авионите не е „нова тема“ во билатералните односи и дека за него опширно е дискутирано со Вашингтон.

„Прашањето за Ф-35 не е ново за нас. Претходно разговаравме за тоа со САД и добивме обврска во врска со петте авиони“, рече тој.

„Со божја волја, верувам дека од овој Самит на лидери ќе произлезе позитивна одлука за прашањето за Ф-35“, додаде тој.

Ердоган, исто така, изрази увереност дека претходните обврски преземени од САД ќе бидат почитувани, пофалувајќи го пристапот на Трамп кон ова прашање.

„Знам дека позитивно го тестираме ветувањето што претходно го добивме од нив во врска со Ф-35 за иднината. Претседателот Трамп секогаш стои на својот збор“, нагласи тој.

Во 2019 година, за време на првиот мандат на Трамп, САД ја суспендираа Турција од програмата Ф-35 откако се спротивставија на купувањето на рускиот систем за противракетна одбрана С-400, тврдејќи дека рускиот систем ќе ги загрози борбените авиони.

Турција континуирано повторуваше дека нема конфликт меѓу двата система и предложи ова прашање да го проучи комисија. Анкара, исто така, нагласуваше дека ги исполнила своите обврски за Ф-35 и дека нејзиното суспендирање ги прекршува правилата, тврдејќи дека авионите ќе ја зајакнат не само Турција туку и НАТО.

- „Верувам дека тој ќе ја повтори добрата вест што веќе ни ја сподели“

Осврнувајќи се на можната поддршка на САД за домашната програма за борбени авиони КААН на Турција, вклучително и потенцијалните испораки на мотори, Ердоган рече дека за ова прашање ќе разговара со Трамп за време на Самитот.

„Верувам дека тој ќе ја повтори добрата вест што веќе ни ја сподели“, рече Ердоган.

Администрацијата на Трамп наводно неодамна го информирала Конгресот за својата намера да продолжи со предложената продажба на десетици млазни мотори на Турција во договор вреден повеќе од 700 милиони долари.

Минатата недела, кога беше прашан за предложената продажба на мотори и учеството на Турција во програмата за Ф-35, Трамп рече: „Веројатно ќе направам нешто што ќе ги направи многу среќни.“

Се очекува моторите Ф110, произведени од „Џенерал Електрик“, да го напојуваат турскиот борбен авион КААН, водечка одбранбена програма започната во 2016 година за да се намали зависноста на земјата од странска воена опрема.

Ердоган рече дека средбата со Трамп во Анкара „ни даде сила“, додавајќи: „Особено би сакал да ја нагласам важноста на оваа посета.“

Исто така, Ердоган, рече дека за време на нивната средба ќе разговараат за тековната војна во Украина.

- Турција му придава „големо значење“ на Самитот

За време на средбата Ердоган нагласи дека ќе се разговара и за тековната војна во Украина.

Одделно, Ердоган истакна дека Турција продолжува со напорите за подобрување на односите меѓу Иран и САД, изразувајќи надеж дека Самитот на НАТО ќе придонесе кон мировните иницијативи во Појасот Газа.

„Работиме на тоа како да ги подобриме односите меѓу Иран и САД“, рече Ердоган одговарајќи на новинарско прашање за активностите насочени кон решавање на конфликтот во кој е вклучен Иран.

„Правиме сè што е во наша моќ за да направиме чекор кон мир во светот. И јас и моите колеги сме посветени на тоа и ќе продолжиме да работиме во таа насока“, изјави Ердоган.

На прашањето во врска со прекршувањата на прекинот на огнот во Газа и за испораката на хуманитарна помош во опколената енклава, Ердоган соопшти дека планира да разговара за ова прашање со Трамп за време на Самитот.

„Во врска со Газа, за овие прашања ќе разговарам со мојот пријател, со цел да придонесеме кон воспоставување мир во регионот“, изјави Ердоган.

„Се надеваме дека од Самитот ќе произлезе одлука во таа насока и верувам дека постои можност за тоа“, додаде тој.

Ердоган додаде дека Турција и САД на Самитот ќе ја покажат својата „цврста солидарност“.

„Како две важни земји во рамките на НАТО, на овој Самит на лидерите ќе покажеме силна солидарност и верувам дека ќе го постигнеме тоа“, додаде тој.