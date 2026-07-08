Разговорот зад затворени врати во Претседателскиот комплекс се одржаа на вториот ден од самитот на НАТО

Турскиот претседател Ердоган и германскиот канцелар Мерц остварија средба во Анкара Разговорот зад затворени врати во Претседателскиот комплекс се одржаа на вториот ден од самитот на НАТО

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес го прими германскиот канцелар Фридрих Мерц во главниот град Анкара, јавува Анадолу.

Разговорот зад затворени врати во Претседателскиот комплекс се одржаа на вториот ден од самитот на НАТО.

Состанокот во Анкара ги собра лидерите на 32-члената алијанса, како и клучните партнери, на разговори за одбранбениот капацитет на Европа, целите на Алијансата за издвојувањата за одбраната, воената модернизација и континуираната поддршка за Украина.

Состанокот во Анкара го означи вториот самит на НАТО чиј домаќин е Турција, по самитот во Истанбул во 2004 година. Собирот, исто така, обезбеди платформа за билатерални состаноци меѓу Турција и сојузничките земји за политичка, безбедносна и економска соработка.