„Ги погодивме многу силно синоќа, многу, многу силно. Веројатно повторно ќе ги гаѓаме силно вечерва. Ќе му дадам мало предупредување. Ќе нападнеме силно вечерва“

Трамп: САД веројатно повторно ќе го нападнат Иран силно вечерва „Ги погодивме многу силно синоќа, многу, многу силно. Веројатно повторно ќе ги гаѓаме силно вечерва. Ќе му дадам мало предупредување. Ќе нападнеме силно вечерва“

САД „веројатно“ повторно ќе го нападнат Иран вечерва, предупреди претседателот Доналд Трамп, по американските напади врз Техеран откако Иран изврши напади врз бродови во Ормускиот Теснец, јавува Анадолу.

„Ги погодивме многу силно синоќа, многу, многу. Веројатно ќе ги погодиме силно повторно вечерва. Ќе им дадам мало предупредување. Вечерва ќе ги погодиме силно“, рече Трамп на состанокот со украинскиот претседател Владимир Зеленски на маргините на Самитот на НАТО во турскиот главен град Анкара.

Трамп повтори дека Иран не може да има нуклеарно оружје.

Претходно, Трамп рече дека Меморандумот за разбирање потпишан минатиот месец со Иран за прекин на конфликтот е „завршен“.

„Тоа е многу интересно прашање за мене. Мислам дека е завршено“, рече Трамп на прашањето дали рамковниот договор е „мртов“.

- „Можеби ќе го преземеме островот Харг“

Трамп исто така изјави дека САД синоќа го нападнале иранскиот остров Харг.

„Уништивме еден дел. Реков: 'Не допирајте ја нафтата, бидејќи можеби ќе го заземеме островот Харг. Можеби ќе го преземеме островот Харг'“, рече тој.

Трамп повторно го предупреди Иран за можен „голем напад“.

„САД минатата ноќ уништија околу 28 ирански чамци“, додаде тој.

Прашан дали САД ќе се обидат да уништат повеќе вечерва, Трамп рече: „Нормално не би ви кажал, не би ви кажал, но знаете што, нема ништо што тие можат да направат околу тоа. Така што, одговорот е веројатно“.

Тој исто така соопшти дека повторно воведува поморска блокада на Иран.

- „И Зеленски, и Путин сакаат да видат договор“

Трамп истакна дека му е „голема чест“ што се сретнал со Зеленски. „Тој сака да види договор, и мислам дека (рускиот) претседател (Владимир) Путин сака да види договор“, рече тој.

Претседателот на САД, исто така, рече дека Путин сака да стави крај на војната.

„Тој сака да стави крај на војната наскоро. И го прашав, разговаравме. Разговарав многу со него. Разговарав помалку со него, но односот е многу добар. Но, разговарав многу со претседателот Путин. Тој сака да стави крај на војната“, додаде американскиот претседател.

Трамп понатаму истакна дека САД ќе ѝ дадат на Украина лиценца за производство на ракети за „Патриот“.

Тој, исто така, го пофали самитот на НАТО, чиј домаќин беше Турција, велејќи: „Тукушто го завршивме нашиот состанок на НАТО, тоа беше одличен состанок“.

Од своја страна, Зеленски ја обнови својата благодарност кон Трамп и американскиот народ за поддршката на неговата земја, заблагодарувајќи му се на американскиот претседател за програмата за приоритетни побарувања на Украина.

За време на состанокот, Зеленски изјави дека Украина е среќна што започнува со работа со САД на Договорот за беспилотни летала помеѓу двете земји.

Зеленски рече дека не знае какви услови сака неговиот руски колега Владимир Путин за воспоставување мир, но наведе дека тие „секако се менуваат, бидејќи на самиот почеток на војната, тој беше посилен. А сега, мислам дека ја губи иницијативата на бојното поле“.

„Се обидуваме да ја пренесеме војната од копнените боишта во воздушниот простор. Токму затоа сега ја преземаме контролата врз бојното поле, што е од клучно значење“, додаде тој, нагласувајќи ја растечката улога на технологијата наспроти воената сила.