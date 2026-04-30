Трамп повторно врши притисок врз израелскиот претседател Херцог за помилување на Нетанјаху

Американскиот претседател Доналд Трамп ја обнови својата „кампања на притисок“ врз израелскиот претседател Исак Херцог за помилување на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, јавува Анадолу.

Трамп вчера за „Аксиос“ изјави дека Нетанјаху го подигнал прашањето за судењето за корупција за време на нивниот разговор во вторникот вечерта и му рекол дека во средата повторно ќе биде на суд наместо да се фокусира на Иран.

„Среде војна? Дајте ми мир“, рече Трамп.

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху вчера го прекина судското рочиште во процесот за корупција против него за да одржи безбедносни консултации поврзани со флотилата со хуманитарна помош што тргна кон Појасот Газа.

Пред почетокот на рочиштето во Тел Авив, Нетанјаху побара сослушувањето што се одржа вчера, да биде скратено на три часа, но судиите го одбија ова барање. Потоа, тој побара да ја напушти судницата на еден час за да одржи безбедносни консултации во Министерството за одбрана, со обврска подоцна да се врати, што беше одобрено од страна на судиите.

Нетанјаху се соочува со обвиненија за корупција, мито и кршење на довербата во три случаи што би можеле да доведат до затворска казна доколку биде осуден. Обвинението го поднесе државниот обвинител во ноември 2019 година.

По повеќекратните критики кон Херцог во текот на неколку месеци, Трамп зазеде поблаг пристап, велејќи дека Херцог „ќе биде национален херој ако му даде помилување на Биби. Јас многу ќе го ценам тоа“.

Тој рече дека судењето на Нетанјаху прави Израел да „изгледа лошо“ и се спротивстави на обвиненијата, велејќи дека тоа се обични прашања како за „вино и цигари“.

„Биби е воен премиер. Тој не смее да го има ова над својата глава“, рече Трамп.

Трамп се залага за помилување на Нетанјаху од минатиот јуни, тврдејќи дека судењето за корупција против него е „лов на вештерки“, слично на правните предизвици со кои тој самиот се соочи во САД.

Израел треба да одржи избори во октомври, а доколку Нетанјаху биде поразен, неговите шанси да отиде во затвор би можеле нагло да се зголемат.

Нетанјаху ниту признал каква било злоупотреба, ниту покажал каење – што се суштински барања за помилување според израелскиот закон.

Во претходното интервју за „Аксиос“ во март, Трамп рече дека е срамота оти Херцог не му дал помилување на Нетанјаху. Во друго интервју, тој го нарече „слаб и патетичен“.