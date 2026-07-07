„Ќе ги укинеме санкциите. Не сакаме да воведуваме санкции за пријателите“, изјави Трамп за новинарите за време на средбата со турскиот претседател на маргините на Самитот на НАТО во Анкара

Трамп на средбата со Ердоган: САД ќе ги укинат санкциите за Турција „Ќе ги укинеме санкциите. Не сакаме да воведуваме санкции за пријателите“, изјави Трамп за новинарите за време на средбата со турскиот претседател на маргините на Самитот на НАТО во Анкара

Американскиот претседател Доналд Трамп рече дека Вашингтон ќе ги повлече постојните санкции за Турција, наведувајќи ја желбата да одржува силни врски со стратегиските партнери, јавува Анадолу.

„Ќе ги отстраниме санкциите... Не сакаме да санкционираме пријатели“, изјави Трамп за новинарите за време на средбата со турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган на маргините на Самитот на НАТО во Анкара.

Американскиот претседател рече дека се координира со државниот секретар Марко Рубио и министерот за одбрана Пит Хегсет за да се финализира одлуката.

Во врска со програмата за борбените авиони Ф-35, Трамп истакна дека „сигурно ќе размисли“ за враќање на продажбата на Анкара, карактеризирајќи ја Турција како „многу полојална од другите земји“.

Тој, исто така, ја отфрли загриженоста за купувањето на рускиот систем за ракетна одбрана С-400 од страна на Турција, нагласувајќи дека билатералните односи се „подобри, од кога било досега“.

Американскиот претседател Доналд Трамп денес за време на средбата со турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган вети дека ќе ги укине санкциите што ѝ се наметнати на Турција според американскиот Закон за спротивставување на американските противници преку санкции (КААТСА), истакнувајќи дека ова ќе доведе до значително подобрување на билатералните односи, јавува Анадолу.

„Ќе ги укинеме санкциите. Не сакаме да воведуваме санкции за пријателите“, изјави Трамп за новинарите за време на средбата со турскиот претседател на маргините на Самитот на НАТО во Анкара.

Американскиот претседател рече дека за финализирање на оваа одлука се координира со државниот секретар Марко Рубио и со секретарот за одбрана Пит Хегсет.

Иако Трамп најави дефинитивен чекор, според американските закони, претседателот не може трајно да ги укине санкциите наметнати според КААТСА без специфични конгресни процедури. САД го воведоа Законот за спротивставување на американските противници преку санкции (КААТСА) за Турција во 2020 година.

Иако Трамп најави решителен чекор, според американското законодавство, претседателот не може трајно да ги укине санкциите од законот КААТСА без спроведување соодветни процедури во Конгресот.

САД го воведоа Законот за спротивставување на американските противници преку санкции (КААТСА) за Турција во 2020 година.

Што се однесува до борбените авиони Ф-35, Трамп најави дека сериозно ќе ја разгледа можноста за обнова на продажбата за Анкара, посочувајќи дека Турција покажала поголема лојалност од некои други држави.

Трамп, исто така, не придаде значење на загриженоста во врска со набавката на рускиот ракетен систем С-400 од страна на Турција, оценувајќи дека билатералните односи меѓу двете земји не биле никогаш подобри.

- Воена сила и добри односи

Трамп за Ердоган истакна дека е голем лидер и дека е почитуван низ целиот свет.

Тој додаде дека под негово водство Турција прераснала во „воено многу моќна земја“, на која меѓународната заедница мора сериозно да смета.

Американскиот претседател потсети на добрите односи што ги изградиле уште за време на неговиот прв мандат, додавајќи дека неговото почитување кон Ердоган е од суштинско значење за просперитетот на двете држави.

- Регионално посредување, Сирија

Трамп изјави дека и рускиот претседател Владимир Путин и украинскиот претседател Владимир Зеленски се подготвени да преговараат за завршување на војната што започна во 2022 година. Изразувајќи жалење за големиот број жртви, Трамп посочи дека минатиот месец загинале 35.000 војници.

„Едноставно не сакам да се убиваат луѓе“, порача тој, опишувајќи го фронтот како високотехнолошка „војна со беспилотни летала, одбележана со исклучителна суровост“.

„Тоа е масакр и треба да престане“, нагласи американскиот претседател, додавајќи дека конфликтот влијае врз Европа подиректно отколку врз САД бидејќи „ние имаме океан меѓу нас“.

Трамп изрази оптимизам дека „наскоро“ е можно решение, истакнувајќи дека Ердоган во моментов помага во напорите за посредување меѓу Москва и Киев.

Трамп ја пофали успешната стратегија на новиот сириски лидер Ахмад ал-Шара, истакнувајќи го неговиот придонес во стабилизацијата на земјата во изминатите 18 месеци.

„Тој успеа да ја обедини цела држава“, рече американскиот претседател, кој во среда треба да оствари средба со Ал-Шара.

- Затегнати односи во рамките на НАТО

Трамп изрази значително разочарување од другите членки на НАТО, конкретно наведувајќи ги Франција, Германија и Италија, поради одбивањето да помогнат за време на војната во Иран.

„Ги тестирав за да видам дали ќе бидат таму“, рече Трамп. Тој додаде дека можеби немало ни да присуствува на самитот доколку Турција не беше домаќин, каде што неговиот „пријател“ Ердоган е „многу силен лидер“.

- Имиграција, енергетски егзистенцијални ризици за Европа

Трамп упати сериозно предупредување во врска со американското воено присуство на континентот, наведувајќи дека Вашингтон потенцијално би можел „да ги повлече сите наши војници од Европа“.

„Европа е многу поинакво место отколку пред 20 години“, рече американскиот претседател, додавајќи дека регионот се соочува со егзистенцијални ризици поврзани со имиграцијата и енергетиката.

„Ако не внимаваат на тие две работи, веќе ќе немате Европа“, предупреди тој.

Американскиот претседател, исто така, го повтори својот интерес за купување на Гренланд, тврдејќи дека територијата „треба да биде под контрола на Соединетите Американски Држави, а не на Данска“.