„Штотуку го завршивме многу успешниот Самит на НАТО овде во Турција“, изјави Трамп на прес-конференцијата по завршувањето на дводневниот самит во турскиот главен град

Трамп го пофали турскиот претседател Ердоган, го оцени Самитот на НАТО во Анкара како успешен „Штотуку го завршивме многу успешниот Самит на НАТО овде во Турција“, изјави Трамп на прес-конференцијата по завршувањето на дводневниот самит во турскиот главен град

Американскиот претседател Доналд Трамп денес го пофали турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган како „голем лидер“ и го оцени дводневниот самит на НАТО во главниот град Анкара како „многу успешен“, јавува Анадолу.

„Штотуку го завршивме многу успешниот самит на НАТО овде во Турција“, изјави Трамп на прес-конференцијата по завршувањето на дводневниот самит во турскиот главен град.

Трамп му се заблагодари на Ердоган за организирањето на Самитот.

„Сакам да му се заблагодарам на претседателот Ердоган, кој навистина е голем човек. Тој е голем лидер. Тој е мој пријател, долго време ми е пријател. Тој е силна личност, личност со многу силен карактер, и токму затоа управува со толку успешна и добра земја“, додаде тој.

Самитот ги собра лидерите на Алијансата од 32 земји членки, како и клучните партнери за да разговараат за одбранбениот капацитет на Европа, целите на Алијансата за издвојувањата за одбрана, воената модернизација и континуираната поддршка за Украина.

Трамп рече дека разговарале за целта за издвојувања на 5 % од БДП за одбраната. Тој додаде дека на минатогодишниот самит на НАТО во Хаг, сојузниците постигнале „договор без преседан“ за зголемување на референтните годишни издвојувања за одбраната од 2 % на 5 % од БДП.

- „Имаше огромно единство на Самитот“

Претседателот рече дека како резултат на посветеноста минатата година, издвојувањата за одбрана на другите членки на НАТО пораснале за речиси 150 милијарди долари во 2025 година.

„На работната сесија утринава разговаравме за напредокот што другите членки го постигнуваат кон целта од 5 %“, рече тој.

„Некои навистина го слушнаа повикот, а други прават големи промени и ќе одговорат на повикот“.

Трамп рече дека на Самитот имало „огромно единство“.

Во врска со членките на Алијансата, Трамп ја карактеризираше Шпанија како „многу лоша“, додека истакна дека Италија и повеќето други нации биле „добри“, и покрај тоа што имале „лош момент“ за време на војната со Иран.

„И ги повикувам сите нации да ги забрзаат своите планови за што побрзо достигнување на референтната вредност. Референтната вредност ќе биде таа бројка од 5 %, тоа е бројката што требаше да биде со години“, додаде тој.

Тој повторно го пофали Самитот, велејќи дека ова бил исклучително успешен самит.

„И повторно, сакам да му се заблагодарам на претседателот Ердоган“, додаде тој.

- Војната со Иран

Запрашан зошто не може да ја заврши војната со Иран, Трамп ја бранеше својата постапка во конфликтот.

„Па, мислам дека го правиме токму спротивното. Војната со Иран е огромен воен успех, и знаете, можам да одговорам на прашањето само со тоа што ќе кажам дека тие нема да имаат нуклеарно оружје“, додаде тој.

Трамп тврди дека камерите на Вселенските сили моментално ги следат локациите со екстремна прецизност. „Лопатите нема да ве однесат таму“, вели тој, додавајќи дека Вашингтон внимава да се осигури дека никој нема да се обиде да го извлече материјалот.

Тој посочи дека САД на крајот ќе ги „земат“ остатоците од нуклеарниот отпад за да се осигурат дека ќе бидат неутрализирани.

Осврнувајќи се на неодамнешните ирански напади врз американските бродови, Трамп предупреди дека таквите прекршувања ќе бидат пречекани со огромна сила.

„Кога тие удираат, ние возвраќаме 10 пати посилно со многу подобра опрема отколку што имаат тие“, рече тој.

Запрашан што следува, Трамп рече: „Ништо од ова не може да започне повторно“, но истакна дека што и да се случи, ќе заврши многу брзо.