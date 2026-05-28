Трамп го поддржа ерменскиот премиер Пашинјан пред клучните парламентарни избори во земјата

Американскиот претседател Доналд Трамп денес изрази поддршка за ерменскиот премиер Никол Пашинјан и неговата владејачка партија Граѓански договор пред круцијалните парламентарни избори, пофалувајќи го како лидер кој ја дели неговата визија за мир и просперитет за Јужен Кавказ, јавува Анадолу.

Ерменците треба да гласаат на 7 јуни на првите парламентарни избори во земјата од 2021 година, кои се сметаат за клучен тест за Пашинјан во услови на променливи регионални сојузи. Гласачите не само што ќе изберат нов Парламент, туку и премиер.

„Никол ја има мојата целосна и тотална поддршка за реизбор на 7 јуни 2026 година“, напиша Трамп на својата платформа „Трут сошал“, додавајќи дека двете земји наскоро ќе започнат со изградба на транзитен коридор што ќе го поврзува Азербејџан со неговата енклава Нахчиван преку јужна Ерменија.

Коридорот, познат како ТРИПП (Трампова рута за меѓународен мир и просперитет), беше договорен според заедничката декларација потпишана во Белата куќа за време на средбата минатиот август од Пашинјан, азербејџанскиот претседател Илхам Алиев и Трамп.

„Наскоро, Соединетите Американски Држави и Ерменија ќе го започнат заедничкиот темел на Трамповата рута за меѓународен мир и просперитет, што ќе го трансформира Јужен Кавказ и ќе им помогне на нашите прекрасни американски енергетски компании да добијат пристап од Централна Азија до Соединетите Американски Држави“, напиша Трамп.

„Со помош на Никол, ќе ги доведеме Соединетите Американски Држави, Ерменија, Јужен Кавказ и Централна Азија до поголеми височини од кога било досега“, додаде тој.

Ова следува по посетата на американскиот државен секретар Марко Рубио на ерменскиот главен град Ереван во вторникот, каде што потпиша договор за стратегиско партнерство со министерот за надворешни работи Арарат Мирзојан, како и меморандум за разбирање за критични минерали.

Според рамката објавена во јануари, компанијата за развој ТРИПП, поддржана од САД, ќе ја надгледува железничката, патната, енергетската и дигиталната инфраструктура покрај коридорот за почетен мандат од 49 години, при што САД ќе имаат удел од 74 %. Ерменија го задржува целосниот суверенитет над сите проектни области низ целиот коридор, според рамката.