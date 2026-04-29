- „Ние воено го поразивме тој конкретен противник и никогаш нема да дозволиме тој противник - Чарлс се согласува со мене дури и повеќе отколку јас самиот...“

Трамп вели дека кралот Чарлс „се согласува со него“ за ставот за иранското нуклеарно оружје - „Ние воено го поразивме тој конкретен противник и никогаш нема да дозволиме тој противник - Чарлс се согласува со мене дури и повеќе отколку јас самиот...“

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека кралот Чарлс Трети има ист став како него за спречување на Иран да се здобие со нуклеарно оружје, јавува Анадолу.

За време на државната вечера во чест на британскиот монарх, Трамп се осврна на тековните тензии на Блискиот Исток и американските операции во регионот, велејќи дека неговата администрација во моментот „врши одредени активности на Блискиот Исток“ и дека ситуацијата „се одвива многу добро“.

Тој тврдеше дека Иран е „воено поразен“, без да даде дополнителни детали и го повтори противењето на неговата администрација на каква било иранска нуклеарна способност.

„Ние воено го поразивме тој конкретен противник и никогаш нема да дозволиме тој противник - Чарлс се согласува со мене дури и повеќе отколку јас самиот - никогаш нема да дозволиме тој противник да има нуклеарно оружје“, додаде тој.

САД и Израел започнаа заедничка офанзива врз Иран на 28 февруари, при што Техеран одговори со напади врз она што го опиша како американски интереси низ целиот регион, многу од нив во земјите од Персискиот Залив.

Прекинот на огнот беше објавен на 8 април со посредство на Пакистан, по што следуваа разговори во Исламабад на 11 и 12 април, но преговорите завршија без договор. Подоцна Трамп рече дека прекинот на огнот е продолжен на барање на Пакистан, додека се чека предлог од Техеран.

- „Бевме заедно и во најдобрите и во најлошите времиња“ -

Трамп рече дека е „голема чест“ да бидат домаќини на кралот и кралицата и му честиташе за „фантастичниот говор“ пред Конгресот.

„Тој ги натера демократите да станат - јас никогаш не успеав да го направам тоа. Не можев да верувам! Тие го сакаа повеќе отколку што некогаш сакале кој било републиканец или демократ, всушност“, рече тој.

Трамп, исто така, го пофали „пријателството какво што нема друго на Земјата“ меѓу двете земји.

„Нашето е скапоцено пријателство, вечна врска и вистинска приказна за извонредно херојство и вештина. Историјата не познава помоќна сила од комбинацијата на американскиот патриотизам и британската гордост“, рече тој.

Од своја страна, кралот Чарлс се осврна на долготрајните односи меѓу Велика Британија и САД.

„Заедно стоевме во најдобрите и најлошите времиња“, рече тој.

Кралот, исто така, ја потврди поддршката за НАТО и АУКУС, трилатералното безбедносно партнерство меѓу Австралија, Велика Британија и САД. Чарлс рече дека „никогаш нема да заборави дека слободата повторно е под напад“, мислејќи на тековната војна на Русија против Украина.

Кралот Чарлс опиша поморски брод за кој рече дека има единствена врска меѓу воените напори на двете земји, мислејќи на брод од претходната ера пуштен во употреба во 1944 година, а подоцна поврзан со службата заедно со австралиските сили во Пацификот. Неговото име, рече тој, било „ХМС Трамп“.

„Во негова чест“, продолжи кралот, „господине претседател, вечерва со големо задоволство ви врачувам личен подарок - оригиналното ѕвоно што се наоѓало на командниот мост на вашиот храбар истоименик. Тоа нека стои како сведоштво за заедничката историја на нашите земји и за нашата светла иднина.“

Кралот се пошегува и за претходните коментари на Трамп за европската историја.

„Неодамна коментиравте, господине претседател, дека ако не беа Соединетите Американски Држави, европските земји ќе зборуваа германски. Се осмелувам да кажам дека ако не бевме ние, вие ќе зборувавте француски“, рече тој.