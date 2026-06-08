- На средбата потврдени се одличните билатерални односи, континуираната соработка и редовниот политички дијалог меѓу двете земји, без отворени прашања

Средба Муцунски–Конаковиќ: Проширувањето останува стратегиски интерес и за Западен Балкан и за ЕУ - На средбата потврдени се одличните билатерални односи, континуираната соработка и редовниот политички дијалог меѓу двете земји, без отворени прашања

СКОПЈЕ (АА) - Министерот за надворешни работи и надворешна трговија на Северна Македонија, Тимчо Муцунски, денеска во Сараево се сретна со шефот на дипломатијата на Босна и Херцеговина (БиХ), Елмедин Конаковиќ, пренесува Анадолу.

На средбата, според соопштението на македонското МНР, потврдени се одличните билатерални односи, континуираната соработка и редовниот политички дијалог меѓу двете земји, без отворени прашања.

„Одржуваме редовен и содржаен политички дијалог на сите нивоа и немаме отворени билатерални прашања“, истакна Муцунски, оценувајќи дека тоа претставува редок и позитивен пример во регионот.

Разговорите се однесуваа на регионалните состојби, европската интеграција и проширувањето на Европската Унија, кое беше посочено како стратегиски интерес и за Западен Балкан и за самата Европска Унија (ЕУ).

„Нашите две држави ги поврзуваат заеднички стратегиски цели, пред сè европската перспектива на регионот, како и определбата за мир, стабилност и безбедност“, нагласи Муцунски.

Во фокусот беше и економската соработка, при што беше истакната потребата од почести бизнис-форуми, подобра транспортна поврзаност и повторно воспоставување на директната авионска линија Скопје – Сараево.

Муцунски порача дека и покрај добрите политички односи, постои значителен простор за унапредување на економските врски меѓу двете земји.

Разменети се и ставови за безбедносните предизвици во регионот, при што нагласена е поддршката за суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на Босна и Херцеговина.

„Цврсто стоиме зад суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на Босна и Херцеговина. Почитувањето на државните симболи и меѓународно признатиот субјективитет на БиХ останува наш принципиелен и конзистентен став“, истакна министерот Муцунски.

Тој додаде дека Северна Македонија ги поддржува евроатлантските аспирации на Босна и Херцеговина, како и улогата на меѓународните мисии во зачувување на стабилноста во земјата.

Двајцата министри ја потврдија подготвеноста за натамошно зајакнување на политичкиот дијалог, економската соработка и партнерството меѓу двете земји.