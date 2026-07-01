- Гаши изрази задоволство што во последните години е забележана поголема иницијативност за приближување на двете земји и ја поздрави одлуката за заемно укинување на визите

Средба Гаши – Папуашвили: Северна Македонија и Грузија ќе ја интензивираат парламентарната соработка - Гаши изрази задоволство што во последните години е забележана поголема иницијативност за приближување на двете земји и ја поздрави одлуката за заемно укинување на визите

Претседателот на Собранието на Северна Македонија, Африм Гаши, денеска се сретна со претседателот на Парламентот на Грузија, Шалва Папуашвили, пренесува Анадолу.

Гаши, кој од вчера престојува во официјална посета на Грузија на покана на Папуашвили, заедно со придружна делегација е пречекан со високи почести, соопшти Собранието на РСМ.

Оттаму се додава дека Гаши истакнал дека посетата претставува можност за поставување основи за продлабочување на соработката меѓу двата парламента, но и меѓу двете држави.

„Тој изрази задоволство што во последните години е забележана поголема иницијативност за приближување на двете земји и ја поздрави одлуката за заемно укинување на визите, која се применува од септември 2021 година“, се вели од Собранието.

Претседателот на грузискиот Парламент, Шалва Папуашвили, од своја страна, се заблагодари за поддршката што Грузија ја добива од Северна Македонија во однос на нејзиниот територијален интегритет и суверенитет. Тој истакна дека за малите држави е важно мирот и стабилноста, како на регионално така и на глобално ниво, да се темелат на меѓународното право.

Папуашвили му се заблагодари и на Гаши за учеството на состанокот на Парламентарното собрание на Организацијата за црноморска економска соработка (ПАБСЕК), одржан во Грузија, оценувајќи дека со тоа се дава дополнително значење на регионалната соработка.

Во однос на парламентарната соработка, двајцата соговорници ја истакнаа важноста на соработката меѓу групите за соработка преку размена на искуства од парламентарното работење и примена на добри практики. Заеднички оценија дека е потребно да се интензивира комуникацијата меѓу групите за соработка, како и да се поттикне соработката меѓу парламентарните комисии.