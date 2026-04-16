Спасовски: За траен мир потребни се силни институции и отчетност

Во рамките на 152. Генерално собрание на Парламентарната асамблеја на Интерпарламентарната унија (ИПУ) се одржа седница на Постојаниот комитет за мир и меѓународна безбедност, јавува Анадолу.

На состанокот во Истанбул присуствуваа претседатели на парламенти, потпретседатели и пратеници од повеќе земји.

Пратеникот на Собранието на Северна Македонија, Оливер Спасовски, истакна дека за воспоставување траен мир потребни се силни институции, правна рамка и отчетност.

„Нашите парламенти треба да го изберат дијалогот и да спречат политичка ескалација. Особено е важна поддршката од меѓународната заедница во овој процес“, рече тој.

„Нашето искуство покажува дека кога парламентите јасно ја изразуваат својата улога, тие може значително да придонесат во процесите на градење мир и повторно да изградат доверба во поделени општества“, додаде Спасовски.

Пратеникот од Словенија, Зоран Мојскерц, изјави дека неговата земја редовно и доброволно придонесува кон напорите за воспоставување мир, додавајќи: „Многу е важно да се воспостави дијалог во сите земји членки бидејќи само ако сите земји се вклучат во процесот и работат заедно, може да се постигне праведен и одржлив мир.“