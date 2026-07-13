- Собранието денеска ја почна 112. седница, на која треба да бидат разрешени и избрани нови членови на Владата.

Собранието ги разреши министрите во рамки на реконструкцијата на Владата на РСМ - Собранието денеска ја почна 112. седница, на која треба да бидат разрешени и избрани нови членови на Владата.

Собранието на Северна Македонија ги разреши министрите со што започна реконструкцијата на Владата, јавува Анадолу.

Собранието денеска ја почна 112. седница, на која треба да бидат разрешени и избрани нови членови на Владата.

Беа разрешени министерот за правда Игор Филков, заменик-претседателот на Владата задолжен за односи меѓу заедниците Иван Стоиљковиќ, министерот за здравство Азир Алиу, министерот за локална самоуправа Златко Перински, министерот за култура и туризам Зоран Љутков, министерот за социјална политика, демографија и млади Фатмир Лимани, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски и министерот без ресор задолжен за интеграција и имплементација на Стратегијата за инклузија на Ромите 2022-2030, Шабан Салиу.

Разрешени се и заменик-министрите за социјална политика, демографија и млади и за култура и туризам, Ѓоко Велковски и Седат Сулејмани.

По разрешувањето на министрите, Собранието треба да расправа за предлозите за избор на новите членови на Владата.