Собранието ги разреши министрите во рамки на реконструкцијата на Владата на РСМ

Dzihat Aliju
13 Јули 2026•Ажурирано: 13 Јули 2026
Собранието на Северна Македонија ги разреши министрите со што започна реконструкцијата на Владата, јавува Анадолу.
Собранието денеска ја почна 112. седница, на која треба да бидат разрешени и избрани нови членови на Владата.
Беа разрешени министерот за правда Игор Филков, заменик-претседателот на Владата задолжен за односи меѓу заедниците Иван Стоиљковиќ, министерот за здравство Азир Алиу, министерот за локална самоуправа Златко Перински, министерот за култура и туризам Зоран Љутков, министерот за социјална политика, демографија и млади Фатмир Лимани, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски и министерот без ресор задолжен за интеграција и имплементација на Стратегијата за инклузија на Ромите 2022-2030, Шабан Салиу.
Разрешени се и заменик-министрите за социјална политика, демографија и млади и за култура и туризам, Ѓоко Велковски и Седат Сулејмани.
По разрешувањето на министрите, Собранието треба да расправа за предлозите за избор на новите членови на Владата.