Словачката министерка Сакова: „Дружба" повторно стартуваше со испорака на руска нафта

Снабдувањето со руска нафта за Словачка преку нафтоводот „Дружба“ повторно започна, соопшти денес словачката министерка за финансии, пренесува Анадолу.

„Денес, од 2:00 часот наутро, обновено е снабдувањето со нафта за Словачка преку нафтоводот 'Дружба'“, напиша Дениса Сакова на американската платформа за социјални медиуми Фејсбук.

Сакова, која е и заменик-премиерка на Словачка, додаде дека моментното снабдување со нафта продолжува „во согласност со договорениот план“.

Нафтоводот стана едно од најспорните прашања во Европа откако во јануари беше прекината испораката на руска нафта за Унгарија и Словачка, при што Будимпешта и Братислава го обвинуваат Киев за прекинот, а Украина тоа му го припишува на руски напад.