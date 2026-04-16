Силјановска-Давкова: Односите со Турција продолжуваат да растат врз основа на пријателство и солидарност

Претседателката на Северна Македонија, Гордана Сиљановска-Давкова, изјави дека односите меѓу нејзината земја и Турција продолжуваат да растат, засновани на силно пријателство, солидарност и непоколеблива поддршка, пренесува Анадолу.

Сиљановска-Давкова денес беше пречекана од својот турски колега Реџеп Таип Ердоган со официјална церемонија во Претседателската палата Долмабахче.

Во објава на социјалните мрежи по средбата, таа го оцени разговорот како конструктивен и насочен кон иднината, потврдувајќи го силното партнерство меѓу двете земји.

„Македонско-турските односи продолжуваат да растат, засновани на силно пријателство, солидарност и непоколеблива поддршка од македонската независност“, изјави Сиљановска-Давкова.

Таа ја нагласи посветеноста за продлабочување на билатералната соработка, вклучително и зајакнување на Советот за соработка на високо ниво, зголемување на економските врски, поттикнување на инвестициите и подобрување на поврзаноста меѓу двете земји.

Таа додаде дека двете страни се решени да продолжат со промовирање на дијалогот, стабилноста и заедничкиот просперитет во регионот и пошироко.

Претседателката, исто така, изрази благодарност за поканата да учествува на Дипломатскиот форум во Анталија, кој ќе се одржи овој викенд, оценувајќи го како многу значаен во актуелниот глобален контекст.