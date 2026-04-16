Сенаторот Сандерс во обид да ја блокира продажбата на американско оружје за Израел, принудувајќи гласање во Сенатот

Американскиот сенатор Берни Сандерс изјави дека иницира гласање во Горниот дом на Конгресот за блокирање на предложената продажба на американско оружје на Израел во вредност од речиси 500 милиони долари, упатувајќи остри критики кон политиките на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, јавува Анадолу.

Говорејќи во Сенатот, Сандерс рече дека поднесува две заеднички резолуции за неодобрување со цел да се запрат трансферите, кои вклучуваат и бомби и оклопни булдожери.

„Денес нудам две заеднички резолуции за неодобрување, единствениот формален механизам што Конгресот го има за блокирање на продажбата на оружје. Првата резолуција би ја блокирала продажбата на бомби од 1.000 фунти во вредност од 151 милион долари. Втората би блокирала булдожери во вредност од 295 милиони долари – машини кои се користат за рушење домови на Западниот Брег и Газа, што физички оневозможува создавање на палестинска држава“, изјави Сандерс.

Тој додаде дека американскиот народ не сака САД да продолжат да трошат милијарди долари од парите на даночните обврзници за поддршка на „нелегалните, ужасни и експанзионистички воени политики“ на Владата на Нетанјаху.

Според Сандерс, САД обезбедиле повеќе од 21 милијарда долари воена помош за Израел од октомври 2023 година.

„И денес велиме гласно и јасно – доста е!“

Сандерс ги прошири своите критики вклучувајќи го и регионалниот развој надвор од Газа, обвинувајќи го Нетанјаху за проширување на воените операции во соседните земји.

„Не се работи само за Газа и Западниот Брег“, рече тој.

„Сега знаеме дека Нетанјаху го убеди претседателот Доналд Трамп да започне непредизвикана и неуставна војна против Иран“.

Сандерс истакна дека израелските воени акции се прошириле и во Либан, опишувајќи ја ситуацијата како конфликт што се шири со значителни хуманитарни последици.

„Нетанјаху сега води целосна експанзионистичка војна против Либан. Таа војна не само што уби повеќе од 2.000 луѓе, туку резултираше со тоа што Израел окупираше 14 % од либанската територија“, додаде тој.

САД долго време се соочуваат со критики за поддршката на Израел во војната во Појасот Газа, каде што од 7 октомври 2023 година се убиени повеќе од 72.000 луѓе, главно жени и деца. Прекинот на огнот беше постигнат во октомври 2025 година, но прекршувањата се чести.

Неколку американски законодавци побараа од американската Влада да престане да испорачува оружје за Израел и да престане да биде соучесник во војната на Израел во Газа.

По обраќањето на сенаторот, Горниот дом започна со гласање за двете резолуции.

Со 40 гласови „за“ и 59 „против“, Сенатот не се согласи со предлогот за резолуцијата S.J. Res. 32 (Заедничка резолуција на Сенатот) за забрана на продажбата на оклопни булдожери вредни 295 милиони долари.

Втората резолуција – S.J. Res. 138 за блокирање на продажбата на бомби од 1.000 фунти во вредност од 151,8 милиони долари – исто така не беше прифатена со 36 гласа „за“ и 63 „против“.