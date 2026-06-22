- Пјонгјанг вети дека „цврсто ќе ги спречи обидите на империјалистите за оживување на нацизмот“ со цел „заштита на суверенитетот, безбедноста и меѓународната правда“

Севернокорејските медиуми ги обвинија САД и Западот за поттикнување загриженост за „оживување на нацизмот“ - Пјонгјанг вети дека „цврсто ќе ги спречи обидите на империјалистите за оживување на нацизмот“ со цел „заштита на суверенитетот, безбедноста и меѓународната правда“

Севернокорејските државни медиуми денес ги обвинија САД и другите западни земји дека поттикнуваат загриженост за „оживување на нацизмот“, на годишнината од инвазијата на нацистичка Германија врз поранешниот Советски Сојуз во Втората светска војна, пренесува Анадолу.

Осудувајќи ги САД и Западот, државната Централната корејска новинска агенција (КЦНА) во своја статија тврди дека повторно се појавиле „современите нацистички сили“. Според агенцијата, ваквиот тренд ја зголемува глобалната загриженост и претставува директна закана за иднината на човештвото.

„Опасноста од неонацизмот сè посериозно е истакната преку актуелната ситуација во Украина“, се наведува во веста и се додава: „Таа не може да се одвои од плановите на САД и Западот, кои силно ја бранеа и поддржуваа Украина на меѓународната сцена.“

Пјонгјанг вети дека „цврсто ќе ги спречи обидите на империјалистите за оживување на нацизмот“ со цел „заштита на суверенитетот, безбедноста и меѓународната правда“.

Нацистичка Германија изврши инвазија врз Советскиот Сојуз на 22 јуни 1941 година, а Русија го одбележува овој датум како национален ден на сеќавање.

Во текот на изминатата деценија Русија и Северна Кореја развија сеопфатно стратегиско партнерство, кое беше официјализирано со договор во 2024 година. Двете земји се обврзаа на заемна воена поддршка доколку која било од нив биде нападната од трета страна.

Во август 2025 година Северна Кореја испрати околу 1.000 воени инженери во рускиот регион Курск за да им помогнат на руските сили во расчистувањето на нагазните мини поставени за време на борбите со украинската војска.

Ова распоредување следува по претходното испраќање на околу 15.000 војници како поддршка на руските воени напори, според разузнавачката агенција на Јужна Кореја, која тврди дека Северна Кореја изгубила 2.000 војници во војната.