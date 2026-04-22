Руте: НАТО може многу да научи од револуцијата на турската одбранбена индустрија - „Заштитата на една милијарда луѓе низ Европа и Северна Америка не може да се постигне само од армиите. Исто така, тоа бара силен индустриски капацитет“

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, денес изјави дека одбранбената индустрија на Алијансата може многу да научи од Турција, оценувајќи дека земјата поминала низ „револуција во одбранбената индустрија“, јавува Анадолу.

Говорејќи во седиштето на „Аселсан“, една од водечките компании во турската одбранбена индустрија, Руте нагласи дека постои „многу“ што може секторот да научи од достигнувањата на Турција, посочувајќи на нејзиниот брз напредок во последните години.

Тој истакна дека забрзувањето на индустриското производство во одбраната, заедно со иновациите, е „врвен приоритет“ за НАТО, додавајќи дека овие прашања ќе бидат во фокусот на самитот на Алијансата во Анкара во јули.

Руте порача дека сојузниците мора „да направат повеќе и подобро“, нагласувајќи дека зголемувањето на трошоците за одбрана само по себе не е доволно без засилување на производството на клучни капацитети, како што се системите за противвоздушна одбрана, дроновите, муницијата, радарите и вселенските технологии.

„Секако, ќе славиме што заеднички ги зголемуваме трошоците за одбрана, но индустриското производство во одбраната ќе биде исклучително важно, бидејќи мора да бидеме подобри, мора да направиме повеќе, и можеме многу да научиме од тоа што го прави Турција тука“, изјави Руте.

- Нестабилна безбедносна средина -

Опишувајќи ја глобалната безбедносна средина како сè понестабилна, Руте посочи на широк спектар закани „од Арктикот до Медитеранот, од вселената до морското дно“, вклучително и ракетни напади и напади со беспилотни летала. како и софистицирани киберзакани.

Тој ги наведе војната на Русија против Украина, воената модернизација и нуклеарното проширување на Кина, како и активностите на Иран во регионот како „клучни извори на нестабилност“, додавајќи дека Турција е директно погодена од дел од овие ризици.

Руте исто така изјави дека НАТО неодамна пресретнал балистички ракети насочени кон Турција од Иран во четири одделни наврати, нагласувајќи ја подготвеноста на Алијансата да ги брани сите свои членки.

- „Револуција“ во одбраната на Турција -

Повторувајќи ги претходните свои процени, Руте истакна дека Турција поминала низ „револуција во одбранбената индустрија“, додавајќи дека „Аселсан“ е „во првите редови“ на тие случувања.

Тој ја повика компанијата да „произведува и иновира уште повеќе и побрзо“, нагласувајќи ја улогата на одбранбената индустрија во обезбедувањето колективна безбедност.

„Заштитата на една милијарда луѓе низ Европа и Северна Америка не може да се постигне само од армиите. Исто така, тоа бара силен индустриски капацитет“, рече тој.

Руте ја истакна зголемената соработка во одбраната во рамките на Алијансата, истакнувајќи дека турските фирми го прошируваат своето присуство во странство, вклучително и извозот и операциите во неколку европски земји, и повика на континуирана соработка „од Алјаска до Анкара“.

„Неодамна, ‘Аселсан’ продаде напредни системи за електронско војување на Полска. Започнавте операции во Албанија и Романија, и опремивте брод за хрватската морнарица“, рече Руте.

Тој исто така го истакна значењето на младите инженери, наведувајќи дека просечната возраст во „Аселсан“ е околу 33 години, можеби и пониска.

„Затоа ми е драго што им се обраќам на младите инженери кои го прават сето ова возможно“, додаде тој.

„Аселсан“, со седиште во Анкара, е основана во 1975 година и прерасна во една од најголемите одбранбени компании во Турција, рангирана меѓу 50-те најголеми во светот во својата област.

Компанијата во јануари 2026 година стана првата турска фирма што достигна пазарна вредност од 30 милијарди долари.