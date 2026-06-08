- Русија го обвини раководството на земјата за „флагрантно кршење на демократските принципи и процедури за одржување слободни избори“ и за прогон...

Русија тврди дека изборите во Ерменија се одржале под притисок врз опозицијата и со мешање од Западот - Русија го обвини раководството на земјата за „флагрантно кршење на демократските принципи и процедури за одржување слободни избори“ и за прогон...

Русија денес изнесе тврдења дека парламентарните избори во Ерменија, што се одржаа викендов, поминале под невиден притисок врз опозицијата и директно мешање од страна на Западот, јавува Анадолу.

„На 7 јуни во Ерменија се одржаа парламентарни избори во услови на невиден притисок врз опозицијата и мешање од страна на Западот, пред сè од ЕУ“, наведе во соопштението портпаролката на Министерството за надворешни работи, Марија Захарова.

Потенцирајќи дека прелиминарните резултати укажуваат на сериозен пад на поддршката за владејачката партија „Граѓански договор“, Захарова истакна дека кај ерменската јавност постои „јасен интерес“ за зближување со Москва и за натамошно учество на Ереван во евроазиските интегративни процеси.

Захарова понатаму нагласи дека изборната кампања и процесот на гласање се одвивале во услови на „строга репресија“ од страна на ерменските власти.

Таа го обвини раководството на земјата за „флагрантно кршење на демократските принципи и процедури за одржување слободни избори“ и за прогон на оние кои се залагаат за зајакнување на „виталниот сојуз на Ерменија со Русија“.

„Се надеваме дека ерменските власти ќе се водат од пристапи засновани на националните интереси“, рече таа.

Говорејќи за идните односи меѓу Москва и Ереван, таа нагласи дека Русија ќе ја гради својата политика во зависност од конкретните чекори што ќе ги преземе ерменското раководство.