- „Продолжуваме да ги враќаме Украинците дома од руско заробеништво. Денес 160 војници се ослободени од заробеништво. Сите тие беа во заробеништво уште од 2022 година.“

Русија и Украина разменија по 160 воени заробеници - „Продолжуваме да ги враќаме Украинците дома од руско заробеништво. Денес 160 војници се ослободени од заробеништво. Сите тие беа во заробеништво уште од 2022 година.“

Русија и Украина денес извршија нова размена на воени заробеници, при што секоја од страните врати по 160 лица, соопштија официјални претставници од двете земји, јавува Анадолу.

Размената прво ја објави руското Министерство за одбрана, наведувајќи дека вратените руски војници се наоѓаат во соседна Белорусија.

Се додава дека Обединетите Арапски Емирати ја олесниле размената преку напори на посредување.

Потврдувајќи ги информациите за размената, украинскиот претседател Владимир Зеленски на американската компанија за социјални медиуми Х напиша: „Продолжуваме да ги враќаме Украинците дома од руско заробеништво. Денес 160 војници се ослободени од заробеништво. Сите тие беа во заробеништво уште од 2022 година.“