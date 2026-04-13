Претседателот на иранскиот Парламент: САД наскоро ќе бидат носталгични за гориво од 5 долари - „Уживајте во моменталните цени на бензинските пумпи. Со таканаречената 'блокада', наскоро ќе бидете носталгични за гориво од 4-5 долари“

Претседателот на иранскиот Парламент, Мухамед Багер Калибаф, рече дека цените на горивата во Соединетите Американски Држави (САД) би можеле дополнително да пораснат поради ескалацијата на тензиите меѓу САД и Иран, пренесува Анадолу.

„Уживајте во моменталните цени на бензинските пумпи. Со таканаречената 'блокада', наскоро ќе бидете носталгични за гориво од 4-5 долари“, порача Калибаф во објава на американската платформа за социјални медиуми X.

Тој објави скриншот на кој се гледаат цените на горивата на бензинските пумпи во близина на Белата куќа кои се движат помеѓу околу 4,10 и 5,80 долари за галон.

Објавата е одговор на коментарите од претходната недела на американскиот претседател Доналд Трамп дека цените на нафтата и бензинот би можеле да останат високи до ноемвриските средномандатни избори, додека американско-израелската војна против Иран продолжува.

„Може да бидат, или исти, или можеби малку повисоки, но треба да бидат приближно исти“, изјави Трамп за Фокс њуз вчера

Објавата на Калибаф му претходеше на најавата на Централната команда на САД дека ќе започне со спроведување блокада на целиот поморски сообраќај што влегува и излегува од иранските пристаништа почнувајќи од денес.

Развојот на настаните следеше по последната рунда преговори меѓу Иран и САД во Исламабад, кои завршија без договор.

Преговорите за време на викендот, со посредство на Пакистан, завршија по повеќе рунди преговори и размена на предлози кои не доведоа до договор.

Двете страни го напуштија Исламабад со нерешени клучни прашања, при што двете страни сигнализираа дека ќе бидат потребни дополнителни дипломатски напори.

Преговорите беа дел од пошироките напори во рамките на кревкиот двонеделен прекин на огнот за ставање крај на војната меѓу САД и Израел против Иран, која започна на 28 февруари.