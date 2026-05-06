Премиерот Мицкоски: Оваа година нема да има предвремени избори

Премиерот на Северна Македонија, Христијан Мицкоски, изјави дека оваа година нема да има предвремени избори во земјата, јавува Анадолу.

Тој додаде дека би сакал парламентарните избори да се одржат во редовниот рок, во пролетта 2028 година.

„Некои од партиите се исплашија од оваа изјава за избори. Но мојот став го знаете, дека оваа година избори нема. Оваа година е реформска и година на консолидирање. Јас би сакал да имаме редовни избори, кои ќе се одржат набргу, пролетта 2028 година“, изјави Мицкоски.

Во врска со можноста изборите да се одржат во 2027 година, Мицкоски нагласи дека неговата партија ВМРО-ДПМНЕ секогаш е подготвена да оди на избори и да победи.

„Но она што ние сега го правиме и она што го има нашиот фокус е тоа да испорачаме реформи и да ја зголемиме економската активност и да го зголемиме стандардот на граѓаните“, рече премиерот.

Тој додаде дека тоа што споменал оти набргу може да има избори, значи дека такви се законите и оти тие се одржуваат на секои четири години.