Првични резултати од локалните избори во Велика Британија, во водство крајно десничарската Реформ УК

Првичните резултати од локалните избори денес покажаа дека Реформ УК е во водство, а по неа е Лабуристичката партија, јави Би-би-си њуз, пренесува Анадолу.

Според првичните резултати, Реформ УК моментно има 352 места во локалните совети, по неа се Лабуристичката партија со 245 и либералните демократи со 237 места.

Конзервативната партија, пак, има освоено 217 места, зелените 48 и Независната партија 20 места.

Треба да се пополнат околу 5.000 места во 136 локални совети низ Британија, како и шест градоначалнички места во Вотфорд и пет лондонски општини - Кројдон, Хакни, Луишам, Њухам и Тауер Хамлетс.

Повеќето локални совети веќе почнуваат да ги бројат гласовите, а конечните резултати се очекуваат до сабота.

Гласачите во Шкотска и Велс гласаа на парламентарните избори, каде што сè уште не е започнато броењето на гласачките ливчиња.

Шкотските гласачи одлучуваат кој ќе управува со регионот во клучните области, а сите 129 члена на шкотскиот Парламент (МСП) се кандидираа за реизбор.

Холируд, како што се нарекува Парламентот, има 73 пратеници по изборни единици и 56 регионални пратеници (седум по регион).

Гласачите во Велс ги избраа својата следна велшка влада и членовите на Сенедот, што е најголема промена во Парламентот од трансферот на политичката моќ на Велс во 1999 година.