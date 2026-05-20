Полскиот премиер ги повика НАТО и ЕУ да се подготват за сите сценарија во однос на војната во Украина - Укажувајќи на зголемената безбедносна закана од руско-украинската војна за Источна Европа, Туск предупреди на зголемен ризик од ескалација во регионот и ги повика земјите на НАТО и ЕУ да се подготват

Полскиот премиер Доналд Туск ги повика земјите членки на НАТО и ЕУ да се подготват за сите можни сценарија за време на заедничката прес-конференција со неговиот унгарски колега Петер Маѓар во Варшава денес, пренесува Анадолу.

Укажувајќи на зголемената безбедносна закана што ја претставува руско-украинската војна за Источна Европа, Туск предупреди на зголемен ризик од ескалација во регионот и ги повика земјите на НАТО и ЕУ да се подготват за сите можни сценарија, објави унгарскиот дневен весник „Маѓар немзет“.

Тој рече дека Полска дополнително ќе ја зајакне својата воена и регионална соработка, особено со балтичките и скандинавските земји.

Туск ја потврди подготвеноста на Полска да соработува со Унгарија за изнаоѓање нови, различни извори на енергија.

Маѓар, од своја страна, изрази поддршка за предвремен крај на војната и укажа на ситуацијата со унгарското малцинство во украинскиот регион Транскарпатија.

Тој рече дека Унгарија ќе ја поддржи следната фаза од преговорите за пристапување на Украина во ЕУ само доколку се постигне напредок во однос на правата на унгарското малцинство.

Маѓар истакна дека решавањето на ова прашање пред отворањето на преговарачките поглавја ќе испрати силен сигнал од Киев.