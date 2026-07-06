- Берлин го повика кинескиот амбасадор на итен состанок минатата недела во врска со ова прашање

Пекинг ги отфрла тврдењата дека руски војници се обучувани во Кина - Берлин го повика кинескиот амбасадор на итен состанок минатата недела во врска со ова прашање

Пекинг денес ги отфрли тврдењата дека руски војници се обучувале во Кина за време на војната во Украина, објавија државните медиуми, пренесува Анадолу.

Соопштението од Пекинг дојде откако Германија го подигна прашањето со Кина по она што Берлин го нарече „длабоко вознемирувачки“ извештаи за наводна обука на руски војници.

„Кинескиот амбасадор во Германија неодамна се сретна со претставници на германското Министерство за надворешни работи на нивно барање, каде што двете страни разменија мислења за односите меѓу Кина и Германија и прашањата од заеднички интерес“, изјави портпаролката на кинеското Министерство за надворешни работи, Мао Нинг, за новинарите во Пекинг.

Берлин го повика кинескиот амбасадор на итен состанок минатата недела во врска со ова прашање.

Мао рече дека Кина веќе го искажала својот став „јасно“ и дека „таканаречените наводи се неосновани и чисто измислени за да се оцрни Кина“, рече таа како одговор на прашањето за состанокот во Берлин, што наводно се фокусирал на извештаи во кои се тврди дека руските војници се обучувале во Кина, според државниот весник „Глобал тајмс“ од Пекинг.

„За украинската криза Кина постојано одржува објективна и непристрасна позиција, остана посветена на промовирање политичко решавање на кризата и продолжи да охрабрува мировни преговори на свој начин. Германија треба да ја гледа позицијата на Кина на објективен и рационален начин“, додаде Мао.