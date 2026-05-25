Пакистанскиот премиер за посредувањето меѓу САД и Иран: „Работите се движат во вистинската насока“ - Шариф ја пофали улогата на началникот на пакистанската армија, фелдмаршалот Асим Мунир, кој, како што рече, останал во контакт со раководствата од двете страни

Премиерот на Пакистан, Шехбаз Шариф, денес изјави дека „работите се движат во вистинската насока“ во врска со прашањето за завршување на војната меѓу САД и Иран, јавува Анадолу.

Во своите изјави пред средбата со неговиот кинески колега Ли Ќијанг во Пекинг, Шариф рече дека тековното посредување на Исламабад за постигнување договорно решение меѓу двете завојувани страни веќе покажало напредок и „работите се движат во вистинската насока“.

Во снимката емитувана од државната пакистанска телевизија, тој вели дека Пакистан одиграл „искрена улога во посредувањето меѓу САД и Иран“.

Шариф ја пофали улогата на началникот на пакистанската армија, фелдмаршалот Асим Мунир, кој, како што рече, останал во контакт со раководствата од двете страни.

Мунир беше во Техеран минатата недела за да разговара со највисокото иранско раководство како дел од посредувањето на Исламабад за ставање крај на конфликтот на Блискиот Исток.

„Се надеваме и се молиме дека мирот ќе се врати, веќе е помината голем дел од работата“, рече Шариф, заблагодарувајќи му се на кинеското раководство за поддршката на напорите за посредување на Исламабад.

„Мислам дека навистина мора да бидеме заедно, за светот, воопшто, да биде во мир и да се врати во нормала, бидејќи оваа криза ја погоди не само економијата во регионот, туку и глобалната заедница“, рече тој.