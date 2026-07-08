Aгенцијата ја пренесе веста за жртвите без да наведе дополнителни детали, во услови на обновени тензии меѓу Иран и САД по нападите врз три танкери во Ормускиот Теснец.

Осум ирански војници убиени во ноќните американски напади во јужен Иран Aгенцијата ја пренесе веста за жртвите без да наведе дополнителни детали, во услови на обновени тензии меѓу Иран и САД по нападите врз три танкери во Ормускиот Теснец.

Осум ирански војници се убиени во ноќните воздушни напади на САД во јужен Иран, објави денес државната новинска агенција ИРНА, јавува Анадолу.

Агенцијата ја пренесе веста за жртвите без да наведе дополнителни детали, во услови на обновени тензии меѓу Иран и САД по нападите врз три танкери во Ормускиот Теснец.

Исламската револуционерна гарда на Иран (ИРГЦ) рано утринава соопшти дека лансирала ракетни и беспилотни напади врз 85 американски воени локации во регионот, вклучително и пристаништето Салман, седиштето на Петтата флота на американската морнарица во Бахреин и воздухопловната база „Али ал-Салем“ во Кувајт.

Нападите следуваа откако Централната команда на американската војска соопшти дека извршила нова рунда напади врз Иран, погодувајќи повеќе од 80 цели како одговор на иранските напади врз комерцијалните бродови што транзитираат низ Ормускиот Теснец.