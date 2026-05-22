Муцунски повика на зголемени инвестиции на НАТО во одбраната и продолжување на поддршката за Украина

Министерот за надворешни работи и надворешна трговија на Северна Македонија, Тимчо Муцунски, изјави дека НАТО треба да продолжи да ги зајакнува инвестициите во одбраната и да ја одржува силната поддршка за Украина, истовремено осврнувајќи се на безбедносните ризици во Западен Балкан, пренесува Анадолу.

Говорејќи пред состанокот на министрите за надворешни работи во Хелсингборг, Муцунски рече дека средбата се одржува речиси една година по Самитот во Хаг и пред претстојниот Самит на лидерите на НАТО во Анкара, што дава можност да се направи преглед на постигнатото и да се дефинираат приоритетите на Алијансата.

Муцунски рече дека министрите ќе разговараат за трошоците за одбрана, развојот на одбранбената индустрија и континуираната поддршка за Украина, која ја опиша како „многу посветен“ напор на Алијансата.

Тој исто така нагласи дека ситуацијата на Блискиот Исток ќе биде дел од дискусиите, заедно со она што го нарече „сериозно злонамерно влијание од надворешни фактори“ во Западен Балкан.

„Секако дека ќе разговараме за неколку многу важни теми“, рече тој, додавајќи дека НАТО станува „сè посилен и посилен“ преку ангажманите за зголемување на издвојувањата за одбраната.