- „Клучно е да има предвидливост во процесот на интеграција. Уште еднаш нагласувам дека апсолутно не сме подготвени да разговараме за прашања поврзани со идентитетот и историјата...“

Муцунски: Националните позиции се пред сè, а крајна цел останува полноправно членство во ЕУ - „Клучно е да има предвидливост во процесот на интеграција. Уште еднаш нагласувам дека апсолутно не сме подготвени да разговараме за прашања поврзани со идентитетот и историјата...“

Министерот за надворешни работи и надворешна трговија на Северна Македонија, Тимчо Муцунски, истакна дека националните позиции се пред сè, а крајна цел останува полноправно членство во Европската Унија (ЕУ), пренесува Анадолу.

Муцунски во гостувањето во една локална телевизија рече дека Владата од првиот ден работи на решение што ќе ги зајакне позициите на државата.

Тој нагласи дека цел е решението да биде достоинствено и да обезбеди предвидлив евроинтегративен процес.

Муцунски посочи дека се води активен дијалог со земјите членки на ЕУ, со европските институции и со Бугарија, но, сепак, сè уште не е постигнато решение што би било прифатливо.

„Клучно е да има предвидливост во процесот на интеграција. Уште еднаш нагласувам дека апсолутно не сме подготвени да разговараме за прашања поврзани со идентитетот и историјата. Додека оваа Влада ја води државата, националните позиции ќе бидат пред сè и над сè, а истовремено ќе продолжиме да работиме на внатрешните реформи“, истакна Муцунски.

Во однос на моделот на постепена интеграција, тој оцени дека е очигледно оти ќе се работи на негово менување, со можност земјите кандидати да добијат повеќе права и пристап до повеќе европски фондови.

„Најзначајно за нас е постепената интеграција да се одвива паралелно со пристапниот процес и крајна цел секогаш да остане полноправно членство во ЕУ“, нагласи министерот.

„Реформите се во интерес на граѓаните и на деловната заедница, но истовремено нè прават покредибилен актер на патот кон ЕУ. Не станува збор за субјективно мислење - сите параметри покажуваат дека сме најдобри во регионот во исполнувањето на реформите“, додаде Муцунски.