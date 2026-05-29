Москва го поздрави одбивањето на Унгарија да обезбеди воена помош за Украина - „Најголемата глупост што ја прават Европејците и луѓето во Брисел е целосното одбивање на каков било дијалог со Русија“

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, денес го поздрави тоа што Унгарија одбива да испрати воена помош за Украина, нагласувајќи дека побрзо би се постигнал мир доколку и останатите земји заземат ваков став, јавува Анадолу.

Говорејќи на брифинг за медиумите во Астана, Казахстан, Песков ги пофали коментарите на унгарскиот премиер Петер Маѓар дека Будимпешта нема да испраќа оружје или воена опрема за Киев.

„Доколку сите земји донесат таква одлука, побрзо би се постигнал мир“, рече Песков, додавајќи дека секое одбивање да се „сипе масло на огнот“ заслужува поддршка.

Маѓар на социјалните мрежи по состанокот на НАТО вчера објави дека иако Унгарија „уште еднаш ќе биде сигурен партнер во најсилната воена алијанса во светот“, таа „го информирала генералниот секретар дека Унгарија не испорачува оружје или воена опрема за Украина“.

Песков, исто така, ги поздрави наводите дека некои европски официјални претставници се заинтересирани за обновување на контактите со Москва, велејќи дека дијалогот останува од суштинско значење и покрај затегнатите односи меѓу Русија и Европската Унија.

„Најголемата глупост што ја прават Европејците и луѓето во Брисел е целосното одбивање на каков било дијалог со Русија“, рече тој.

„Невозможно е да се разговара и да се решаваат проблемите без дијалог“, додаде тој.

- Регионална интеграција -

Песков ги коментираше и прашањата поврзани со Евроазиската економска унија (ЕАЕУ), регионален економски блок што опфаќа голем дел од поранешниот советски простор, пред самитот на Унијата во Астана.

Тој рече дека земјите членки го поздравуваат зголемениот интерес на Узбекистан за Унијата.

Според Песков, поблиската соработка со блокот би можела да донесе економски придобивки за Узбекистан и да придонесе за регионалниот развој.

„Заинтересирани сме соседните партнерски земји да се приклучат и да покажат интерес за оваа интеграција“, рече тој.

Портпаролот на Кремљ, исто така, изјави дека Москва сè уште не добила одговор од Ерменија во врска со планираните привремени ограничувања на Русија за увоз на одредени ерменски земјоделски производи.

Руското регулаторно тело за земјоделство објави дека почнувајќи од денес привремено ќе го ограничи увозот на неколку видови ерменско овошје и зеленчук, наведувајќи ги како причина честите фитосанитарни прекршувања.

Песков додаде дека не е закажан посебен состанок меѓу рускиот претседател Владимир Путин и ерменскиот вицепремиер Мхер Григорјан за време на самитот на ЕАЕУ, иако на маргините би можеле да се случат неформални контакти.

