Министерството за правда на САД исплатило милиони на агенти на ФБИ суспендирани поради недолично однесување

Министерството за правда на Соединетите Американски Држави им исплатило милиони долари преку спогодби на суспендирани агенти на ФБИ обвинети за недолично однесување, се наведува во тврдењата што ги изнесе демократскиот конгресмен Џејми Раскин, јавува Анадолу.

Во писмото упатено до вршителот на должноста јавен обвинител Тод Бланш, Раскин напиша: „Дојдовме до сознанија дека ја користите вашата функција за несоодветно трошење државни пари на политичките оперативци и послушници на (претседателот) Доналд Трамп, почнувајќи со корумпирани седумцифрени ’спогодби‘ за компромитирани претставници на Трамп“.

Раскин во писмото истакна неколку такви договори, барајќи дополнителни детали за исплатите, вклучувајќи и спогодби во кои е вклучен агент дисциплиниран по одбивањето да истражува бела националистичка група, како и друг агент обвинет за присуство во забранета зона за време на нападот врз американскиот Капитол на 6 јануари 2021 година.

Тристан Ливит, адвокат на агентите, го оспори начинот на кој Раскин ги карактеризира случаите и ги отфрли загриженостите на конгресменот како „повеќе налик на детски бес отколку на сериозен конгресен надзор“, пренесува „Вашингтон пост“.

Неколку од исплатите наведени во писмото на Раскин се однесуваат на агенти кои јавно тврдеа дека нивните суспензии се резултат на политичка пристрасност во рамките на Министерството за правда за време на администрацијата на поранешниот претседател Џо Бајден.

Раскин истакна дека во повеќе случаи, Министерството за правда се согласува на спогодба пред барањата на агентите воопшто да стигнат до суд или пред ФБИ целосно да ги заврши своите внатрешни процедури за жалби.

„Овие чекови се само политички подароци и исплати“, напиша Раскин, водечкиот демократ во Комисијата за правосудство при Претставничкиот дом.

Тој подоцна додаде: „Министерството за правда и ФБИ веќе исплатија неколку милиони долари од парите на даночните обврзници на компромитирани агенти и вработени кои ги прекршија своите професионални и законски должности кон државата“.

Писмото на Раскин ги нагласува спогодбите со петмина агенти кои, како што напиша тој, заедно примиле повеќе од 230.000 долари.

Некои од нив наплатиле и заостанати плати кои, во одредени случаи, изнесувале стотици илјади долари. Во писмото се забележува дека постојат и дополнителни спогодби кои не се конкретно споменати во неговата порака до Бланш.

Сите пет спогодби цитирани од Раскин претходно во текот на денешниот ден, беа објавени во август од страна на Ливит и неговата организација „Емпауер оверсајт“, која застапуваше многу од суспендираните агенти во преговорите со Министерството за правда и ФБИ.

