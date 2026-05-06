- „Европа може повторно да биде светилник за другите континенти, но мора да се разбуди, да ја разбере заканата и брзо да одговори“

Министерот за одбрана: Полска ќе ја има најсилната армија во Европа до 2030 година - „Европа може повторно да биде светилник за другите континенти, но мора да се разбуди, да ја разбере заканата и брзо да одговори“

Полскиот министер за одбрана денес вети дека земјата ќе ја има „најсилната и најголемата армија во Европа“ до 2030 година, објавија локалните медиуми, пренесува Анадолу.

„До 2030 година, Полска ќе ја има најсилната и најголемата армија во Европа и најдобро организираната и опремената“, изјави Владислав Косињак-Камиш, кој исто така е и заменик-премиер, во своето воведно обраќање на „Одбрана24 дена“, конференција за безбедност и одбрана во главниот град Варшава.

„Ова е нашата стратегиска цел, на која ги посветуваме сите наши можни активности“, додаде тој.

Планираната трансформација вклучува проширување на вооружените сили на половина милион персонал, вклучувајќи 300.000 професионални војници и 200.000 резервисти со висока подготвеност.

Тој рече дека одбранбената стратегија на земјата се потпира на три столба: силно општество, силна армија и силни сојузи, додавајќи дека националната безбедност зависи од вклученоста на сите граѓани.

„Нема безбедна Полска без луѓето кои се вклучени во неа“, рече тој, додавајќи дека учеството на цивилите ќе биде од суштинско значење во случај на каков било потенцијален напад.

Косињак-Камиш, исто така, ги опиша подготовките за потенцијални закани како дел од она што тој го нарече „тотална одбрана“, вклучувајќи ги и воените и цивилните структури.

Тој изјави дека Полска ги поминува „најголемите инвестиции во својата историја“ во одбраната, со цел да изгради „силна, добро организирана и управувана армија“.

Повика и на зголемување на производствениот капацитет во одбранбената индустрија, велејќи дека таа треба да работи „24 часа на ден, седум дена во неделата“ за да се исполнат целите за 2030 година.

Косињак-Камиш истакна дека одбранбената стратегија на Полска вклучува и зајакнување на домашното производство на оружје и намалување на зависноста од надворешни набавувачи, вклучувајќи ги и напорите за префрлање на одредени производни капацитети во Европа.

Тој додаде дека ЕУ сѐ повеќе се ангажира во безбедносните прашања, нарекувајќи ги трошоците за одбрана инвестиција во независноста на Европа.

„Европа може повторно да биде светилник за другите континенти, но мора да се разбуди, да ја разбере заканата и брзо да одговори“, рече тој.