- „Во секое сериозно мировно сценарио меѓу Украина и Русија, неколку услови зависат од Европа, ја засегаат Европа и влијаат врз неа – и токму Европа е таа што треба да преговара за нив“

Мелони бара ЕУ да застане на чело на мировните преговори за Украина и да одреди еден преговарач - „Во секое сериозно мировно сценарио меѓу Украина и Русија, неколку услови зависат од Европа, ја засегаат Европа и влијаат врз неа – и токму Европа е таа што треба да преговара за нив“

Италијанската премиерка Џорџа Мелони изјави дека Европа мора да преземе директна и обединета улога во креирањето на какви било идни мировни преговори меѓу Русија и Украина, нагласувајќи дека Европската Унија (ЕУ) не може да се потпира само на САД, туку треба да именува еден преговарач кој ќе го претставува блокот, јавува Анадолу.

Обраќајќи се во Парламентот пред претстојниот Самит на Советот на ЕУ и на Самитот на Г7, Мелони ја образложи потребата Европа да се придвижи чекор подалеку од стратегијата заснована исклучиво на острина кон Москва и да преземе поголема одговорност во дипломатијата.

„Во секое сериозно мировно сценарио меѓу Украина и Русија, неколку услови зависат од Европа, ја засегаат Европа и влијаат врз неа – и токму Европа е таа што треба да преговара за нив“, рече таа, нагласувајќи дека координацијата со сојузниците „не смее да значи делегирање на одговорноста“.

Мелони изјави дека западните партнери мора да продолжат да работат заедно со цел да изградат „цврсти безбедносни гаранции за Украина“, истовремено предупредувајќи дека фрагментираните дипломатски формати носат ризик од слабеење на гласот на Европа и создавање конфузија.

Таа повика на именување претставник кој ќе ја ужива довербата и ќе има мандат од сите земји членки на ЕУ, со цел да се обезбеди кохерентен и усогласен ангажман.

Нејзините коментари доаѓаат во период кога во Европа продолжува дебатата за улогата на Унијата во завршувањето на конфликтот започнат од страна на Русија против Украина, што целосно го преобликува безбедносниот поредок на континентот и поттикна континуирана западна воена и финансиска поддршка за Киев.

Весникот „Фајненшал тајмс“ објави дека личности како поранешната германска канцеларка Ангела Меркел или поранешниот италијански премиер Марио Драги се разгледуваат како можни опции за претставници на ЕУ во преговорите со Москва. Во меѓувреме, рускиот претседател Владимир Путин го предложи поранешниот германски канцелар Герхард Шредер за можен преговарач.

Иако европските земји во голема мера се усогласија со напорите предводени од САД за изолација на Москва, големите сили, вклучително и Франција, Германија и Велика Британија, на моменти ги користеа сопствените дипломатски канали или се приклучуваат на различни формати со цел да изнајдат пат до преговори, честопати без единствен став на ЕУ.

Мелони ги критикуваше ваквите пристапи, нагласувајќи дека „одењето по патот на обиди и грешки со променливи формати кои не се доволно репрезентативни, предизвикува само делба, недоразбирање и слабост“.

Таа исто така предупреди на она што го нарече „дипломатско слепило или самоисклучување“, нагласувајќи дека одбраната на суверенитетот на Украина и на меѓународното право не треба да го спречи одржувањето на отворени канали за комуникација и водењето дијалог насочен кон конкретни резултати.

Италијанската премиерка одамна ја поддржува идејата за посилна дипломатска улога на Европа. Според неа, ова е клучен предуслов за европските интереси да бидат директно земени предвид при дефинирањето на каков било конечен договор.