Медведев: Распадот на таканаречената Украина е неизбежен од историска перспектива

Заменик-претседателот на Советот за безбедност на Русија, Дмитриј Медведев, денес изјави дека распадот на Украина е „неизбежен од историска перспектива“, наведувајќи ги економските, демографските и политичките фактори, пренесува Анадолу.

Во соопштението на руската платформа за социјални медиуми „Макс“, Медведев, кој беше претседател на Русија од 2008 до 2012 година, тврди дека Украина е зависна од надворешна финансиска помош и рече дека „земја што не може да постои без странска финансиска помош, неизбежно го губи својот суверенитет“.

„Ниту едни пропагандни изјави на западните земји за безгранична глобална поддршка ниту нивните лажни ветувања за членство во НАТО или ЕУ нема да ја запрат системската дезинтеграција на Украина. Во историска перспектива, распадот на таканаречената Украина е неизбежен“, рече тој.

Исто така, тој тврди дека Украина „неповратно изгубила“ повеќе од 20 отсто од територијата што ја наследила по распадот на Советскиот Сојуз и дека „несомнено ќе изгуби нови земји“.

Според Медведев, населението на Украина нагло се намалило од стекнувањето на независноста, паѓајќи од над 51,5 милиони луѓе во 1991 година на помалку од 23 милиони во моментов, врз основа на тоа што тој го опиша како сегашни процени.

Високиот руски официјален претставник понатаму тврди дека Украина изгубила речиси половина од својот индустриски потенцијал и повеќе од 20 отсто од земјоделскиот потенцијал во текот на војната што трае.

Медведев, исто така, истакна дека многу институции на централната власт во Украина или го изгубиле легитимитетот или биле формирани со прекршување на Уставот.

Тој додаде дека земјата, всушност, функционира под надворешно управување, при што клучните одлуки се насочувани од странски и меѓународни официјални лица.