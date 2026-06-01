- „Ја поздравив посветеноста на претседателот Трамп за суверенитетот и територијалниот интегритет на Либан и ја нагласив важноста на силен прекин на огнот и на нашата колективна поддршка за либанските власти“

Макрон со Трамп разговараше за прекин на огнот и поддршка на либанските власти - „Ја поздравив посветеноста на претседателот Трамп за суверенитетот и територијалниот интегритет на Либан и ја нагласив важноста на силен прекин на огнот и на нашата колективна поддршка за либанските власти“

Францускиот претседател Емануел Макрон ја нагласи потребата од силен прекин на огнот во Либан и колективна поддршка за либанските власти во телефонскиот разговор со неговиот американски колега Доналд Трамп доцна синоќа, пренесува Анадолу.

„Ја поздравив посветеноста на претседателот Трамп за суверенитетот и територијалниот интегритет на Либан и ја нагласив важноста на силен прекин на огнот и на нашата колективна поддршка за либанските власти“, напиша денес Макрон на американската компанија за социјални медиуми X.

Тој рече дека ги поздравува напорите за постигнување договор меѓу САД и Иран, „што претставува единствена можност за изградба на нова безбедносна рамка во која ќе бидат вклучени сите релевантни актери, со цел да се овозможи трајна стабилизација на регионот“.

„Посочив дека сме подготвени целосно да ги поддржиме овие напори и да го преземеме нашиот целосен удел во нивната имплементација. Ова е целта на меѓународната мисија што ја изградивме со Британците и нашите партнери, подготвена за почеток штом ќе се постигне договор, со цел да се помогне во обезбедувањето на поморскиот сообраќај во Ормускиот Теснец“, додаде Макрон.

Тој ја повтори својата подготвеност да придонесе со својата експертиза и способности во пошироките преговори.

Последните израелски напади врз Либан започнаа во март, кратко по одмаздата на Хезболах на американско-израелската војна против Иран. Премиерот Бенјамин Нетанјаху им нареди на трупите да ги прошират нападите, и покрај договорот за прекин на огнот постигнат со посредство на САД.