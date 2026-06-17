- Лидерите најавија дека ќе ја забрзаат испораката на системи за противвоздушна одбрана, ракети-пресретнувачи и оружје со голем дострел за Украина...

Лидерите на земјите од Г7 ветија зголемување на воената помош за Украина и го поздравија договорот меѓу САД и Иран - Лидерите најавија дека ќе ја забрзаат испораката на системи за противвоздушна одбрана, ракети-пресретнувачи и оружје со голем дострел за Украина...

Лидерите на земјите од Г7 денес ветија дека ќе ја зголемат воената помош за Украина преку испорака на дополнителни системи за противвоздушна одбрана и оружје со голем дострел. Истовремено, тие го поздравија договорот меѓу САД и Иран, оценувајќи дека претставува реална можност да се спречи Техеран да развие нуклеарно оружје, јавува Анадолу.

Во заедничкото соопштение објавено на крајот од самитот на Г7 во Франција, лидерите ја потврдија својата „непоколеблива поддршка“ за суверенитетот и територијалниот интегритет на Украина и ветија дека ќе го зголемат притисокот врз Русија преку дополнителни санкции, вклучително и мерки насочени кон секторот за нафта и гас во земјата.

Лидерите најавија дека ќе ја забрзаат испораката на системи за противвоздушна одбрана, ракети-пресретнувачи и оружје со голем дострел за Украина, а подготвени се да одобрат и дополнителни лиценци за да се поттикне украинската наменска индустрија.

„Се согласивме да обезбедиме дополнителна поддршка за земјата полесно да ја издржи следната зима“, се вели во соопштението, во кое се упатува на енергетските потреби на Украина.

Исто така, Г7 се обврза на интензивирање на економскиот притисок врз Москва, оценувајќи дека дополнителните санкции се соодветни во време кога американскиот претседател Доналд Трамп обезбеди договор за повторно отворање на Ормускиот Теснец, клучен глобален поморски пат.

Во однос на случувањата на Блискиот Исток, лидерите го поздравија договорот меѓу САД и Иран, нагласувајќи дека овој договор нуди историска можност да се спречи Техеран да добие нуклеарно оружје и да се реши загриженоста околу неговите регионални активности и програмата за балистички ракети.

Во соопштението се пофалува улогата на Трамп во обезбедувањето на договорот и се вели дека земјите од Г7 се подготвени да придонесат за негово спроведување.

Лидерите ја пренесоа својата поддршка за непречено пловење низ Ормускиот Теснец и ја поддржаа мултинационалната иницијатива за поморска безбедност предводена од Франција и Велика Британија, насочена кон олеснување на рестартирањето на комерцијалниот транспорт и обезбедување на поморската сигурност на овој воден пат.

Лидерите апелираа и за сеопфатен дипломатски договор што ќе го надгради веќе потпишаниот договор меѓу САД и Иран, со цел да се решат безбедносните прашања поврзани со дејствувањето на Иран во регионот.

Во однос на Либан, Г7 ги поддржа напорите на либанските власти за разоружување на Хезболах преку итен прекин на огнот и за воспоставување државна контрола врз оружјето, со истовремено зачувување на суверенитетот на земјата.

Лидерите ветија дека ќе ги забрзаат хуманитарните напори и напорите за обнова на Газа и повикаа на прекин на насилството на окупираниот Западен Брег.

Во соопштението беше нагласена и енергетската безбедност, при што Г7 се обврза на диверзификација на глобалните патишта за снабдување со енергија и зголемување на стратегиските енергетски резерви за да се намали зависноста од Ормускиот Теснец. Во тој контекст, лидерите го истакнаа потенцијалот на Канада за обезбедување дополнителни енергетски испораки на светските пазари во претстојните години.

Во однос на Индо-пацифичкиот регион, лидерите на Г7 ја повторија поддршката за слободен и отворен регион заснован врз меѓународното право. Тие остро се спротивставија на какви било еднострани обиди за промена со сила на стасус кво или притисоци во Источното и Јужното Кинеско Море, како и во Тајванскиот Теснец.

Лидерите изразија длабока загриженост поради нуклеарната и балистичката програма на Северна Кореја, уште еднаш потврдувајќи ја поддршката за целосна денуклеаризација на Корејскиот Полуостров. Притоа, тие упатија апел до Пјонгјанг итно да ги реши долгогодишните случаи на киднапирање странски државјани, а наедно се обврзаа и на заедничка соработка во борбата против севернокорејскиот киберкриминал и кражбите на криптовалути.

Лидерите на земјите од Г7, исто така, дадоа поддршка за мерките насочени кон решавање на дисбалансот во светската економија, со посебен фокус на дијалогот со Пекинг. Тие нагласија дека оваа тема ќе биде клучна и на следниот самит на Г20, чиј домаќин ќе бидат САД.